«Изумруд» увеличил уставный капитал в тысячу раз

Акционеры ОАО «Изумруд» на годовом собрании 29 мая приняли решение об увеличении уставного капитала в тысячу раз - до 49 млн 543 тыс. руб. путем увеличения номинала акций с 1 рубля до 1 тыс. руб. Увеличение уставного капитала будет проведено за счет добавочного капитала. Акционеры также приняли решение выплатить по итогам 2009 г. 9,11 руб. на акцию номиналом 1 руб., что на 42% меньше, чем годом ранее.