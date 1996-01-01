Встреча с «Инталевым"

Как выстроить эффективную систему управления финансами и повысить прибыль компании уже в этом году, что включает в себя бюджетирование, ориентированное на результат, и за какие ошибки приходится расплачиваться крахом компании - этим и другим вопросам было посвящено 42-е заседание Бизнес-Клуба «Диалоги».

Спикер заседания - московский гость, генеральный директор группы компаний «ИНТАЛЕВ» Алексей ФЕДОСЕЕВ, автор книги «Бизнес в шоколаде».

«Кризис заставил владельцев отечественных компаний расстаться с амбициями и пересмотреть отношение ко многим вопросам, в том числе и бюджетированию, - считает Алексей Федосеев. - Выполнение бюджета не всегда ведет к достижению цели. Приведу простой, но очень наглядный пример. Для того чтобы доехать из Москвы в Питер, необходимо 100 литров бензина, или 2500 руб., которые вы и выдаете водителю. Но можно ли быть уверенным в том, что в момент, когда у него закончится бюджет, он достиг цели поездки? Конечно, нет. Он мог израсходовать бензин, катаясь по МКАДу или стоя в пробке. Следовательно, бюджетирование должно быть ориентированным на результат, нужный собственнику. Не бухгалтерским, а экономическим. Любой показатель бюджета должен способствовать достижению стратегических целей компании».

О том, что происходит в противном случае, рассказывалось на примере реальных ситуаций из практики известных российских компаний. Тема заседания вызвала живой интерес аудитории. Особенно жаркие споры разгорелись по поводу роли административного ресурса при выведении бизнеса на новые рынки.

«Цель нашего мероприятия - помочь приморским владельцам бизнеса и топ-менеджерам взглянуть на свой бизнес со стороны, увидеть точки роста и приумножить доходы компании в кратчайшие сроки, - говорит президент PR-агентства «Бабич и Партнеры», председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. - Уверена, что выступление Алексея Федосеева заставит многих из них пересмотреть отношение к бюджетированию как таковому, превратив его в мощный инструмент управления бизнесом».