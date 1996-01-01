www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.39 р. 100 JPY: 60.66 р.
EUR: 78.76 р. 10 CNY: 99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Встреча с «Инталевым"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как выстроить эффективную систему управления финансами и повысить прибыль компании уже в этом году, что включает в себя бюджетирование, ориентированное на результат, и за какие ошибки приходится расплачиваться крахом компании - этим и другим вопросам было посвящено 42-е заседание Бизнес-Клуба «Диалоги».

Спикер заседания - московский гость, генеральный директор группы компаний «ИНТАЛЕВ» Алексей ФЕДОСЕЕВ, автор книги «Бизнес в шоколаде».

«Кризис заставил владельцев отечественных компаний расстаться с амбициями и пересмотреть отношение ко многим вопросам, в том числе и бюджетированию, - считает Алексей Федосеев. - Выполнение бюджета не всегда ведет к достижению цели. Приведу простой, но очень наглядный пример. Для того чтобы доехать из Москвы в Питер, необходимо 100 литров бензина, или 2500 руб., которые вы и выдаете водителю. Но можно ли быть уверенным в том, что в момент, когда у него закончится бюджет, он достиг цели поездки? Конечно, нет. Он мог израсходовать бензин, катаясь по МКАДу или стоя в пробке. Следовательно, бюджетирование должно быть ориентированным на результат, нужный собственнику. Не бухгалтерским, а экономическим. Любой показатель бюджета должен способствовать достижению стратегических целей компании».

О том, что происходит в противном случае, рассказывалось на примере реальных ситуаций из практики известных российских компаний. Тема заседания вызвала живой интерес аудитории. Особенно жаркие споры разгорелись по поводу роли административного ресурса при выведении бизнеса на новые рынки.

«Цель нашего мероприятия - помочь приморским владельцам бизнеса и топ-менеджерам взглянуть на свой бизнес со стороны, увидеть точки роста и приумножить доходы компании в кратчайшие сроки, - говорит президент PR-агентства «Бабич и Партнеры», председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. - Уверена, что выступление Алексея Федосеева заставит многих из них пересмотреть отношение к бюджетированию как таковому, превратив его в мощный инструмент управления бизнесом».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru