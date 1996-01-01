Менеджмент сельского масштаба

Сельское хозяйство с самого начала сложно вписывалось в новую экономическую реальность. Затянувшийся переход на новые условия хозяйствования сопровождался потерями, прежде всего кадровыми. И теперь попытки государства поднять отрасль упираются не только в финансовые трудности, но и в первую очередь в острую нехватку специалистов.

Управлять производством на всех его этапах на сельхозпредприятиях зачастую просто некому, тем более решать сложные задачи, рассчитанные на длительную перспективу и долгосрочное инвестирование. В то же время с подачи самых высоких чиновников в стране сельхозпроизводство стали в последние годы называть бизнесом, эффективность которого меряют традиционными для всех существующих видов производства мерками. На эффективности во многом завязаны и меры господдержки, доступность и объемы которой определяются зачастую исключительно результативностью предприятий. Вопросы менеджмента в агробизнесе встали в повестку дня в первую очередь, отодвинув многие другие проблемы на вторые позиции.

В то же время эксперты единодушны в оценке существующего уровня управления сельхозпредприятиями. Он при таком положении дел крайне невысок. По некоторым оценкам в Приморском крае на 400 действующих сельхозпредприятиях едва ли больше десятка наберется тех руководителей, которые соответствуют всем современным требованиям менеджмента. «Я бы разделил руководителей сельхозпредприятий края на три категории, - говорит начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей РАЧЕНКОВ, - во-первых, те, у кого нет потенциальных возможностей быть менеджером, ко вторым я отнес бы тех руководителей, которые грамотны технологически, но не умеют управлять финансами. Для них мало денег - это хорошо, лишь бы хватило на то, чтобы «залатать дырки», но, когда на расчетном счету появляется много денег, возникает вопрос, куда же их потратить. И третья категория руководителей - это те, кто умеют управлять финансами, но плохо разбираются в технологии».

К третьей категории, как правило, относятся те руководители, которые пришли в сельское хозяйство из других сфер деятельности. Они наиболее подготовлены к работе с банками, страховыми компаниями, умеют в полной мере использовать возможности, предусмотренные государственными программами поддержки. Тем не менее эффективность и этих управленцев эксперты оценивают невысоко. Главная проблема - отсутствие квалифицированных специалистов, что не позволяет выстроить управленческую вертикаль. Эту ситуацию наиболее ярко иллюстрируют созданные в последние годы на территории края холдинги. Крупные объединения, имеющие в структуре различные предприятия, позволяющие выйти с готовым продуктом на конечного потребителя, до сих пор не имеют устойчивого положения.

Один из них - южнокорейский, где управление было выстроено, по мнению специалистов, наиболее удачно, сегодня фактически на грани развала. Достаточно было сменить собственника, чтобы вполне устойчивая структура затрещала по швам. Сегодня судьба его не ясна даже южнокорейским менеджерам, тем более в растерянности оказались русские директора хозяйств, работавшие по найму. Казалось, что именно этот холдинг сумел привлечь наиболее квалифицированных приморских специалистов сельского хозяйства. Но, привыкшие работать в условиях, близких к советским, когда финансы поступали гарантированно стабильно, правда, на этот раз из-за рубежа, теперь в изменившихся условиях, когда необходимо выстраивать самостоятельно экономику вверенных им предприятий, оказались неспособными даже на составление бизнес-планов. Хорошие в принципе исполнители оказались совершенно не готовыми к самостоятельным решениям.

Тем более сложная ситуация на остальных предприятиях, не имевших столь мощной поддержки, к тому же испытывающих недостаток в специалистах. Как результат - такой необходимый элемент управления, как прогнозирование, очень сложно входит в практику сельхозпроизводства. До сих пор рентабельность в хозяйствах считают по факту полученных результатов после реализации произведенной продукции. «Если раньше в хозяйствах были две службы - бухгалтерская и экономическая, то сейчас экономистов в селах, как правило, нет, - говорит и.о. директора института экономики и бизнеса Приморской сельхозакадемии Светлана РЫЖУК. - Остались только бухгалтера. Именно поэтому результаты считают по факту».

Это неизбежно сказывается на результатах работы предприятий. «Один из основных показателей эффективности управления - производительность труда в производстве продукции на один человекодень, - говорит председатель комитета по продовольственной политике ЗС края Сергей СИДОРЕНКО. - Она в сельском хозяйстве очень низкая - 180-200 тыс. руб. в год на одного работника. Это говорит о низком технологическом уровне производства».

Внедрение новых технологий, требующих технического переоснащения предприятий, несомненно, повышает рентабельность производства в разы. Но не только техника решает все проблемы. Сегодня наблюдатели отмечают низкий уровень соблюдения норм агротехнологии. «Теперешние специалисты, работающие в хозяйствах, совершенно не умеют брать в руки карандаш и вспоминать азы агрономии. Сегодня соя у нас в крае может давать 30 центнеров с гектара, она дает в лучшем случае 15. Зерновые могут давать урожай 50 центнеров с га, и у нас есть сегодня хозяйства, которые дают эти 50 центнеров, но в среднем по краю этот показатель равен 17 центнерам. Эти технологические моменты - потенциал увеличения валового производства. Может быть, нам и не нужно увеличивать площади посевов, нужно отработать технологию на имеющихся меньших площадях».