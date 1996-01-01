ДВМП влили «свежую кровь»

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FЕSCO) не изменяет традиции направлять прибыль на развитие. На годовом собрании акционеры пароходства приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 г., а чистую прибыль в размере 1 млрд 356,054 млн руб. оставить в распоряжении компании. Кроме того, акционеры приняли решение не выплачивать вознаграждение членам совета и ревизионной комиссии.

По итогам 2008 г. дивиденды не выплачивались, а чистая прибыль в сумме 2 млрд 97,723 млн руб. также была направлена на развитие. Выручка пароходства в 2009 г. снизилась на 11,8% - до 3 млрд 137,489 млн руб.

Президент «Транспортной группы FESCO» Сергей ГЕНЕРАЛОВ отметил, что сокращение выручки связано с существенным падением ставок на рынке морского фрахта, а также снижением общего числа судо-суток в работе флота. В 2009 г. флотом пароходства перевезено около 10,5 млн тонн грузов, что на 18% меньше, чем в 2008 г. Чистый доход транспортного флота сократился на 53,5%. Падение объемов перевозок серьезнее всего сказалось на импорте - 52%. В то же время в экспорте отмечен рост в 2,3 раза за счет организации регулярных перевозок угля и алюминия из портов Балтики и активизации экспорта через порты Дальнего востока.

По данным международного брокерского агентства ASX-Alphaliners, на конец 2009 г. ДВМП занимало 61-е место в рейтинге 100 крупнейших мировых контейнерных операторов по вместимости и является ведущим контейнерным судовладельцем России. На долю пароходства приходится около 60% каботажных и 40% внешнеторговых морских контейнерных перевозок в Дальневосточном бассейне.

В совет директоров пароходства избраны 9 человек, в том числе 4 представителя контролирующего акционера - сам Генералов, вице-президент FESCO по правовым вопросам Дмитрий ШОХИН, старший вице-президент ООО «Промышленные инвесторы» по корпоративным финансам Кирилл РУБИНСКИЙ и старший вице-президент ООО «Промышленные инвесторы» Максим ЛИХАЧЕВ.

Кроме того, в совет директоров избраны пять независимых директоров - старший вице-президент ОАО «РЖД» Борис ЛАПИДУС, экс-губернатор штата Колорадо Вильям ОУЭНС, управляющий фондом East Capital Asset Servicing Management AB Якоб ГРАПЕНГИССЕР (все входили в действовавший совет директоров), а также член совета директоров PPF Group, ранее менеджер-партнер по странам СНГ и Центральной Европы McKinsey&Company Жан-Паскаль ДЮВЬЕСАР и заместитель гендиректора группы компаний «Ист» по инвестициям и стратегии Александр МАЛАХ.

«У нас традиционно каждый год меняются один-два члена совета директоров, в этом году новичков двое. Нам действительно важно иметь в совете независимый взгляд и «свежую кровь» в каком-то смысле. Но это не связано с какими-то изменениями среди акционеров», - отметил Сергей Генералов.

По словам управляющего директора ОАО «ДВМП» Владимира КОРЧАНОВА, в настоящее время флот FESCO без учета вспомогательного флота составляет 49 судов общим дедвейтом 770 тыс. тонн. В прошлом году флот группы пополнили два контейнеровоза польской постройки FESCO Vladimir и FESCO Diomid дедвейтом соответственно 22 750 тонн и 41 850 тонн.

По словам президента FESCO, консолидированная задолженность группы по МСФО с начала 2010 г. сократилась на 10%.

«Мы начали 2009 г. с консолидированной задолженностью в $1,1 млрд, а закончили его с суммой консолидированного долга в $800 млн. На сегодня этот показатель составляет $720 млн. Все это будет представлено в отчетности по МСФО, которую мы планируем выпустить к концу июня, может быть, в самых первых числах июля», - сообщил Сергей Генералов.

Он также подтвердил интерес группы к выкупу у менеджмента ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) второй половины долей ООО «М-Порт», которому принадлежит 95,6% акций порта (50% ООО ДВМП выкупило в конце 2007 г. у Магнитогорского металлургического комбината за $90 млн, еще 50% должно было выкупить в течение 3 лет).

«Мы не комментируем любые незавершенные сделки. Действительно, мы договаривались о том, что в определенные сроки выкупим вторую половину ООО «М-Порт». Когда, по какой цене и на каких условиях, - сейчас сказать сложно», - сказал Генералов.

Глава FESCO также прокомментировал решение совета директоров ДВМП о выпуске допэмиссии.

«В отличие от прошлых допэмиссий, которые мы делали, фактически понимая, кому их будем продавать, мы решили чуть опередить события и сначала завершить технические вопросы выпуска акций и регистрации проспекта. Дальше у нас по закону есть год для размещения. Мы будем этот год внимательно смотреть на рынок, как будут вести себя акции ДВМП и как будет меняться их стоимость. Мы считаем, что в течение года сможем их разместить в правильное время и в правильном месте. Но это не означает, что, как обычно, мы начнем размещение на следующий день после регистрации. Пока такого однозначного инвестора или группы инвесторов с приемлемой ценой, так скажем, мы не зафиксировали. Ведем целый ряд переговоров, но четкой договоренности пока нет», - сказал он.

Напомним, что совет директоров ДВМП в мае одобрил решение об увеличении уставного капитала путем размещения по открытой подписке 690 млн 592 тыс. 500 обыкновенных акций номиналом 1 руб. В настоящее время уставный капитал пароходства составляет 2 млрд 951 млн 250 тыс. руб., он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Таким образом, уставный капитал может быть увеличен на 23,4%.