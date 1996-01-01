Позитивная арифметика «Синергии»

Слово «Синергия» сегодня прочно ассоциируется с ключевым игроком отечественного алкогольного рынка и солидным пищевым холдингом. В его состав входят предприятия, расположенные в Приморском, Пермском и Хабаровском краях, Московской, Архангельской, Нижегородской и Саратовской областях. И уже мало кто помнит, что история этой крупной компании берет истоки в небольшом приморском городе Находка.

Причем те находкинские предприятия, с которых собственно и начиналась деятельность «Синергии» – ЗАО «КВЭН» и ОАО «Мясокомбинат «Находкинский», – достались руководству холдинга в не самом лучшем состоянии. И именно на них и была опробована синергетическая модель управления, позволившая компании превратиться в крупную фигуру российского рынка.

В настоящее время в состав холдинга входят 16 предприятий в семи регионах РФ (в т.ч. семь ликероводочных заводов и один спиртовой). Основными брендами «Синергии» являются: BELUGA , «Русский лёд», «Мягков», «Беленькая», «Белое озеро» и «Государев заказ». Общая численность персонала ОАО «Синергия» – более 7000 сотрудников.

Испытание «КВЭНом»

ОАО «КВЭН» хорошо известно дальневосточникам благодаря своей фирменной продукции – крабовым палочкам, которые здесь стали производить первыми в России. Предприятие образовалось 17 лет назад и до сих пор является единственным заводом в восточной части страны, выпускающим данную продукцию. Экспериментальная партия крабовых палочек вышла с заводского конвейера в декабре 1993 года и сразу стала хитом потребительских предпочтений. Правда, после стремительного взлета предприятие стало снижать обороты, а дефолт 1998-го и вовсе нанес ему непоправимый удар.

«Синергия» приобрела «КВЭН» в 1999-м «полуживым»: завод практически стоял, а персонал давно не видел реальных денег, получая зарплату натуральным продуктом. Предприятию прочили скорое банкротство, но благодаря эффективным и своевременным действиям нового собственника, «КВЭН» быстро вернул себе позиции одного из лидеров пищевой промышленности южного Приморья. Было модернизировано оборудование, вырос ассортимент, увеличились объемы производства, активизировались продажи, задержки заработной платы не только прекратились – ее размер быстро догнал среднекраевой уровень. (Забегая вперед, стоит отметить, что сегодня предприятие обеспечивает рабочими местами 120 жителей Находки и, несмотря на кризис, нашло резервы для традиционной ежегодной индексации зарплаты).

Кстати, именно с приходом нового владельца в ассортименте компании появились палочки «Императорские» – визитка «КВЭНа», неоднократно получавшие призы на различных конкурсах и удостоенные звания «Лучший товар России». (Более того, Приморский краевой фонд защиты прав потребителей признал крабовые палочки, производимые заводом, «экологически чистым продуктом с повышенной полезностью в 1,3 раза», вручив предприятию соответствующий экологический сертификат).

Фирменная находка предприятия – это сырье: высококачественный рыбный фарш «сурими», выпускаемый по японской технологии. В то время как некоторые производители пытаются сегодня всеми способами удешевить свою продукцию, экономя на сырье, злоупотребляя крахмалом и прочими добавками (а то и вовсе заменяя сурими на белок из генно-модифицированной сои), «КВЭН» сохраняет высокое качество продукции, удерживая при этом цены на прошлогоднем уровне.

«Система контроля качества на предприятии охватывает весь производственный процесс, – говорит директор ОАО «КВЭН» Евгений МОРГУНКОВ. – В первую очередь этой работой занимается специально созданная лаборатория, в штате которой есть даже микробиолог. Специалисты отдела сбыта отвечают за качество сырья, технологи – за соблюдением всех производственных параметров, в специальной развесочной производится весовой контроль всех ингредиентов, – словом, никакого упования на русское «авось». При малейшем отклонении от технологии – остановка линии. Более того, еще в 2003 году «КВЭН» прошел сертификацию по международной системе менеджмента качества – ISO 9001:2001, – подтвердив четкое соответствие международным стандартам».

Впрочем, крабовые палочки – не единственная продукция, которую выпускает завод. На предприятии действует линия по производству полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов, колбас и сосисок, которые также востребованы покупателем. «КВЭН» оснащен современным высокотехнологичным оборудованием японского, немецкого и российского производства. Инвестиционный пакет проведенной в 2006-2007 гг. модернизации составляет 25 млн руб.

Мясные инвестиции

Другое «стартовое» предприятие «Синергии» – «Мясокомбинат «Находкинский» работает на приморском рынке уже более шестидесяти лет и является единственным в крае производителем сырокопченых колбас. Как только в 1999 году оно стало частью холдинга, «Синергия», благодаря активной инвестиционной политике и сотрудничеству с ЕБРР, начала масштабное техническое перевооружение мясокомбината. Сегодня это современное производство европейского уровня, на котором работают более 350 человек.

– Изготовление сырокопченых колбас требует специального оборудования, – знакомит меня с заводом директор ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» Владимир ЛАРГИН. – Мы установили классическое – немецкое. Климаткамеры, склад климатического дозревания, швейцарский производственный комплекс, вакуумная упаковочная линия – производственные мощности завода отвечают самым современным тенденциям мясоперерабатывающей индустрии.

Мясо везем с Алтая. Причем туши разделываются не машинами, а вручную, специалистами высокого класса (чтобы научиться владеть разделочным ножом, стоимость которого может достигать $1 тыс., требуется не менее трех лет). Колбасы коптятся по всем правилам, без использования искусственных добавок, специи – исключительно немецкие и австрийские.

Отказ от использования в производстве генно-модифицированных продуктов и добавок – принципиальное решение руководства компании. Поэтому все сырье, поступающее на предприятие, проходит очень жесткую проверку: на предприятии работает независимая лаборатория, напрямую подчиняющаяся Службе ветеринарного контроля. Ее специалисты проводят ежедневный отбор проб сырья и готовой продукции, проверяют чистоту помещений, оборудования и спецодежды.

Кроме того, в 2003-м на базе мясокомбината было открыто производство полуфабрикатов, уже в первые два года увеличившее объемы выпуска в три раза. Уловив тенденцию роста спроса на охлажденную продукцию, завод быстро отреагировал на требования рынка и стал одним из лидеров в этом направлении.

Всего же предприятие выпускает сегодня более 120 видов колбас и копченостей, 40 полуфабрикатов, удовлетворяя потребительский спрос и притязательных гурманов, и тех, кто выбирает качественные продукты по доступным ценам. При этом регулярно балует покупателей новинками. Это и «юбилейные» колбасы, и деликатесный продукт «Шинка белорусская», и полуфабрикаты «Мясо по-техасски», рагу «Флоренция»... Кстати, «Итальянская линейка» продуктов – сырокопченая колбаса «Пиперони», салями «Миланское» и т.д. – появилась после австрийской стажировки технологов предприятия. А ей предшествовало обучение в знаменитой германской школе «Мускала»: на подготовку персонала руководство компании средств никогда не жалело.

...«Синергия» в переводе с греческого означает взаимно усиливающее работу нескольких подсистем содействие, в результате чего единая система производит больший эффект, нежели все ее компоненты по отдельности. Математики объясняют смысл этого понятия простой и позитивной формулой «1+1=3». И пока скептики сомневаются в ее справедливости, компания «Синергия» уверенно доказывает ее на практике. Превращение из локальной находкинской компании в крупного российского производителя пищевой и алкогольной продукции – тому подтверждение.