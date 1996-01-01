Предпринимательство в цене

За прошлый год количество микропредприятий в Магаданской области увеличилось в 1,7 раза – их уже около 2 тысяч. Можно считать этот факт ответом колымчан кризису. Предприимчивость населения была самым активным образом поддержана региональной властью. Для области, где крупные предприятия можно сосчитать по пальцам, развитие малого и среднего бизнеса – вопрос стратегический. По большому счету именно предприниматели все рыночные годы кормят и одевают жителей территории, обеспечивают весь комплекс бытовых услуг.

Но есть здесь и своя специфика – в золотодобывающей отрасли тоже значительная часть предприятий из этой категории. И пусть они не делают погоду в объемных показателях добычи драгоценного металла – старательские артели главные работодатели для жителей отдаленных поселков.

Досье В Магаданской области насчитывается 317 малых, 37 средних и около 2 тыс. микропредприятий. Кроме того, в области насчитывается почти 7 тыс. индивидуальных предпринимателей. По итогам 2009 года малыми предприятиями произведено товаров и услуг на сумму 8,6 млрд рублей, что составляет 28% от общего объёма отгруженных товаров и услуг в Магаданской области. Рост выпуска к уровню 2008 года составил 12%. В сфере малого предпринимательства в области занято 14 тысяч человек – одна восьмая часть трудоспособного населения.

Не говоря «халва»

Моральная поддержка предпринимательства в виде громких лозунгов о политике «партии и правительства» – не самый эффективный инструмент в достижении экономических целей. Куда действенней меры материального и организационного толка. Именно их в прошлом году и усилила региональная власть. Основным проводником в политике стимулирования малого бизнеса стал созданный в 2009 году «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» с бюджетом в 159 млн рублей.

Кроме этого кризис подвигнул региональную власть к тому, чтобы скорректировать принятую накануне областную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2009-2012 годы. Она была дополнена новыми видами поддержки, особенно актуальными в сложившейся финансовой ситуации, – это обеспечение гарантий по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидирование части затрат на уплату стоимости гарантии, поручительства по кредитам, предоставление субсидий индивидуальным предприятиям и юридическим лицам на создание собственного дела. 68 предпринимателей и малых предприятий за год на развитие своего бизнеса получили в общей сложности 168,6 млн рублей.

«В результате субсидирования процентной ставки по кредитам их стоимость для участников программы снизилась до 8-13% годовых, – комментирует ситуацию губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. – С помощью механизма предоставления гарантий мы надеемся активнее развить систему кредитования субъектов малого предпринимательства и существенно расширить возможности получения финансовой поддержки. В этом году действие программы будет продолжено, значительно расширится перечень видов поддержки. Особое внимание будет оказано малому инновационному бизнесу. Теперь важно, чтобы механизм программы заработал во всех муниципальных образованиях и ее участниками стали малые предприятия из отдаленных районов области».

Золотишный акцент

И если региональная программа к малым предприятиям в районах области дорогу пробивает – это вопрос активности самих предпринимателей и местной власти, то на пути встает проблема федерального свойства. Магаданская специфика! По авторитетному мнению главы Ягоднинского района Фёдора ТРЕНКЕНШУ, в сфере добычи драгметаллов нужно срочно менять правила работы предприятий малого предпринимательства. Для того чтобы получить лицензию, предпринимателю без образования юридического лица необходимо пройти точно такие же формальности, как и обычному предприятию. Это требует больших денежных средств и затрат времени и не всем по силам.

По словам губернатора Николая Дудова, решение этой проблемы отлагательств не терпит. Областная администрация направила в Государственную Думу предложения о внесении изменений в закон о недрах, чтобы упростить процедуру получения лицензий предпринимателями без образования юридического лица. Большое государство только выиграет. Для магаданцев вопрос этот очевидный.

Два в одном

Развивая предпринимательство, в области теперь делают акцент и на инновационном бизнесе. Задача современная, и решение ее также требует определенных усилий со стороны органов региональной власти. Уже в ближайшее время должен быть принят закон «Об инновационной деятельности в Магаданской области», который направлен на создание условий для разработки и внедрения инноваций.

В области уже есть примеры того, как инновации способствуют диверсификации экономики, формируют новые отраслевые направления, – это производство строительных материалов, альтернативная энергетика, переработка биоресурсов, использование информационных технологий. Инновационный профиль региона определяется такими предприятиями, как ОАО «Магаданэлектросеть», внедряющим систему автоматического учета потребления электроэнергии, ООО «Океанбиоэкопродукт», выпускающим инновационный продукт «Тюленол», группа компаний «Мамонт», осваивающая технологию выпуска новых перлитоматериалов на основе вулканического пепла. Есть примеры применения нанотехнологий в системах связи, в производстве супербетона. В большинстве своем это предприятия малого и среднего бизнеса.

Безработным – дело

На содействие самозанятости безработных жителей области в 2010 году из федерального и областного бюджетов выделено около 2 млн рублей. Для повышения мотивации к предпринимательской деятельности в 2010 году выделены ассигнования областного бюджета на выплату районного коэффициента к финансовой помощи безработным гражданам, организующим собственное дело. Безработные граждане, открывшие собственное дело и создавшие дополнительные рабочие места для безработных, состоящих на учете в органах службы занятости, получат дополнительные выплаты. За трудоустроенного по направлению органа службы занятости безработного гражданина на созданное дополнительное рабочее место будет выплачиваться помощь в размере 58,8 тыс. рублей.

Управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области поясняет, что полученные средства могут быть использованы на выплату заработной платы, приобретение оборудования, основных средств, лицензий, оформление сертификатов, оплату аренды помещений, иные расходы.

В рамках программы по снижению напряженности на рынке труда в области готовят справочно-информационные материалы о возможностях самозанятости; предусмотрены консультации; тестирование; содействие в подготовке бизнес – планов; организация обучения безработных граждан, желающих осуществлять предпринимательскую деятельность. Для этого определены учебные заведения, готовые обучать безработных граждан основам предпринимательского дела.

В области отмечают, что интерес безработных граждан к организации собственного дела ощутимо растет. В прошлом году основными видами деятельности при открытии собственного дела стали услуги по таможенному оформлению грузов, предоставлению информации в области рекламы, пошиву и ремонту меховых изделий, автомобильным грузовым перевозкам, производству корпусной мебели, переработке рыбы, сантехническим работам, выращиванию сельскохозяйственной продукции, ремонтно-строительным работам, химчистки на дому и т.д. Все граждане, открывшие собственное дело в 2009 году, работают и продолжают развивать свою предпринимательскую деятельность.

Первые итоги

На состоявшемся недавно Совете по предпринимательству были подведены первые итоги работы Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства. По словам его исполнительного директора Алексея ЛИПИНСКОГО, уже в этом году в фонд за поддержкой обратились более 50 представителей малого и среднего бизнеса.

Чаще всего предприниматели обращаются в фонд за субсидиями на создание собственного дела. В этом году уже более 10 человек выразили желание создать малые предприятия. Среди обратившихся большинство – фермеры. Алексей Липинский отмечает, что благодаря помощи, которую оказывает фонд на открытие собственного дела, в регионе было создано 97 новых рабочих мест. Начиная с марта фонд будет ежемесячно проводить семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом профильной специфики начинающих бизнесменов.

Необходимо двигаться дальше. По словам руководителя комитета экономики областной администрации Ирины ПЕНЬЕВСКОЙ, в 2010 году в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства планируется субсидирование части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, энергоаудиту, с уплатой процентов по лизинговым договорам и другие. Планируется предоставлять гранты на создание инновационных компаний.

«Размер поддержки, которая оказывается предпринимателям, по некоторым позициям составит значительные суммы. Например, субсидии по программе энергосбережения и энергоаудита будут закрывать 90% понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат, но не более 1 млн рублей. Размер субсидии при использовании предпринимателями лизинговых схем будет равен первому взносу по договору лизинга оборудования, но не более 3 млн рублей в год», – поясняет Ирина Пеньевская.

Тем временем в администрации области подготовлен еще один документ – проект областной программы развития конкуренции на товарных рынках Магаданской области.