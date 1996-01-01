Амурметаллу предоставлен первый транш

Заводу «Амурметалл» в рамках заключенного с ВЭБ в декабре 2009 года кредитного соглашения на 5 млрд рублей предоставлен первый транш в размере около 400 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ по итогам командировки в Москву. Принимая во внимание тяжелое финансовое положение «Амурметалла» и острую нехватку оборотных средств, руководство банка сочло целесообразным предоставить первый транш до полного выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному соглашению.

«Я обсудил эти вопросы с председателем Внешэкономбанка Владимиром ДМИТРИЕВЫМ. Мы договорились о выделении денег, и первый транш уже пошел. Вопросы, связанные с задержкой зарплаты металлургам, закрыты. Завод продолжает работать», – сказал Вячеслав Шпорт.

По словам главы края, Владимир Дмитриев подтвердил, что после решения технических вопросов деньги будут поступать на завод частями. Главная цель финансирования – завершение инвестиционной программы и восстановление финансовой устойчивости металлургического предприятия.