Владморторгпорт вооружается

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) приобрело два новых универсальных крановых манипулятора на гусеничном ходу производства немецкой фирмы Sennebogen Maschinenfabrik GmbH стоимостью около 2 млн евро.

В пресс-службе порта сообщили, что манипуляторы Senneborgen-870 R special являются передовыми в своем классе. Крановые манипуляторы этой модели могут эксплуатироваться в грейферном и крюковом режиме, а их мобильность позволит вести погрузочно-разгрузочные работы на любом причале порта.