«АмурЭкспоФорум»: от хлеба до космоса

Благовещенск готовится к Амурской международной выставке-ярмарке «АмурЭкспоФорум-2010», которая пройдет с 3 по 5 июня. Организаторы выставки – Правительство Амурской области, администрация Благовещенска и ОАО «Амурская ярмарка».

В этом году тематика выставки-ярмарки будет расширена по сравнению с прошлыми годами. Появятся экспозиции, представляющие новые технологии Амурской области, направления туризма и энергетический потенциал региона. Принять участие в выставке собираются и областные министерства. На «АмурЭкспоФоруме» будут представлены проекты переселения соотечественников, проживающих за рубежом, и реконструкции Благовещенского аэропорта.

Готовят свои актуализированные экспозиции ЗАО «УК «Петропавловск» и Амурский научный центр ДВО РАН. Особое внимание будет уделено космической программе Приамурья и космодрому Восточный. В деловой программе обозначены конференция по хлебопечению, круглые столы, презентации фирм-участниц.