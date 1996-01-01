Закон о торговле больше вредит, чем помогает

Видеоконференция на тему «Последствия принятия закона о торговле», организованная Клубом региональной журналистики «Из первых уст» (Москва), состоялась 31 мая в редакции газеты «Золотой Рог».

На вопросы журналистов о том, как отразился закон на потребителях, поставщиках и торговых сетях, ответил Вадим НОВИКОВ, научный сотрудник направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института экономики переходного периода.

Московский докладчик в ходе видеоконференции сообщил, что вышеупомянутый закон больше вредит поставщикам и владельцам торговых точек, нежели приносит пользу. Как сообщил Вадим Новиков, закон не привел к значительному снижению цен в местах розничной торговли, что являлось одной из причин введения закона.

«К счастью, рыночная экономика к любым, даже негативным моментам, приспосабливается достаточно хорошо, поэтому на сегодняшний момент главным последствием принятия закона о торговле является то, что пока каких-либо катастрофических вещей не произошло, - отметил Вадим Новиков. – Поэтому пока происходит переструктуризация отношений сетей и поставщиков».