Двигатель для SuperJet100 прошел сертификацию

26 мая двигатель SaM146 для самолета Sukhoi SuperJet100 прошел сертификацию в Европейском агентстве по авиационной безопасности (ЕАSA), сообщили представители разработчика механизма, компании PowerJet (совместное предприятие Snecma и ОАО «НПО «Сатурн»).

Тесты проводились в течение 7 тыс. часов, половина из которых прошла в полете. Испытание, состоявшееся 26 мая, завершило необходимую для получения сертификата программу. В ходе теста, как стало известно «Коммерсанту», для проверки сохранения работоспособности двигателя в случае встречи с птичьей стаей в него были заброшены четыре птицы. «Сомнения в механической стойкости двигателя были минимальны, так как она была подтверждена многочисленными успешно проведенными ранее экспериментами - на обрыв лопатки, на заброс плит льда и града и другого рода воздействий», - сообщил главный конструктор проекта SaM146 Георгий КОНЮХОВ. Провал тяги двигателя после попадания в него птиц не может превышать 25%. В результате испытаний двигатель потерял всего лишь 2% тяги, сохранил управляемость и работоспособность, отметил конструктор.