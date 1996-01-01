«Аркаим» переработает

Наблюдательный совет государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на заседании 26 мая одобрил решение направить в виде долгосрочного кредита 11 млрд рублей на создание комплекса глубокой переработки древесины в Ванинском районе Хабаровского края.

Глава Правительства РФ Владимир ПУТИН сообщил, что средства пойдут на финансирование третьего этапа строительства деревоперерабатывающего комплекса по производству ДСП и пиломатериалов с объемом лесопереработки до 1,1 млн кубометров в год.

Речь может идти только о деревоперерабатывающем предприятии ООО СП «Аркаим», первая очередь которого была введена в строй в июле 2009 г. при участии правительства Хабаровского края, выдавшего гарантии для получения кредита на сумму 1,8 млрд руб., которых не хватало для окончания строительства и ввода в эксплуатацию комплекса по производству 140 тыс. куб. м ДСП и 350 тыс. куб. м пиломатериалов. Объем инвестиций в проект на 1 марта 2010 г. составил около 6 млрд руб. Во втором квартале нынешнего года должна вступить в действие вторая очередь комбината, что позволит увеличить объем выпуска пиломатериалов до 600 тыс. куб. м. А к 2012 году, видимо, уже после начала работы третьей очереди, завод планирует довести объем переработки леса до 1,2 млн куб. м, производя до 70 тыс. куб. м мебельного щита, 100 тыс. клееного бруса, 120 тыс. топливных пилетов, 30 тыс. тонн клея, 750 тыс. куб. м пиломатериалов.