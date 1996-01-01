НМТП решил ограничиться промежуточными выплатами

Cовет директоров ОАО «Находкинский морской торговый порт» (входит в Evraz Group) рекомендовал единственному акционеру компании - ООО «Сибметинвест»- утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2009 г. Отметим, что по итогам первого полугодия 2009 г. «Сибметинвест» получило 360 млн руб. дивидендов от порта. В 2009 г. НМТП увеличил чистую прибыль в 1,8 раза - до 846,366 млн руб.