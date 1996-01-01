ДРСК может выплатить ДЭКу почти 38 млн руб. дивидендов

Совет директоров ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, 100%-ная дочерняя компания ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», ДЭК) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение выплатить по итогам I квартала 2010 г. дивиденды в размере 0,000042619 руб. на акцию номиналом 0,01 руб. Уставный капитал АО «ДРСК» составляет 8 млрд 868 млн 284 тыс. 241 руб., он разделен на 886 млрд 828 млн 424 тыс. 100 обыкновенных акций номиналом 1 коп. Таким образом, ДЭК может получить дивиденды от ДРСК в размере 37 млн 795,741 тыс. руб.