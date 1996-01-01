Выпускникам дали шанс

Открытый краевой форум молодых карьеристов «Ярмарка профессиональных возможностей» прошел в минувшую пятницу в Фундаментальной библиотеке ДВГУ. Принести свое резюме, побеседовать с потенциальным работодателем, задать вопросы, касающиеся трудоустройства, а также посетить мастер-классы мог любой студент-выпускник.

Организатором этого мероприятия выступил Региональный центр мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ при поддержке управления по делам молодежи мэрии Владивостока. Кстати, стоит отметить, что Региональный центр мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ занял третье место в рейтинге всех аналогичных центров России по итогам 2009 г. Партнерами ярмарки выступили Департамент образования и науки Приморского края, Центр содействия трудоустройству обучающихся и выпускников управления воспитательной работы МГУ им. адм. Невельского.

Конечно же, никакая ярмарка вакансий не обходится без работодателей. На этот раз организаторам открытого краевого форума молодых карьеристов удалось привлечь к участию более 40 компаний. В их числе ЗАО «Дельта Лизинг», ОАО «НТК», ДВФ ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ООО «Росгосстрах» в ПК, ОАО «Ростелеком», ОАО «Приморнефтепродукт», ООО «Соллерс-ДВ», Сбербанк, ООО «1С-Юмас» и многие другие.

«Ярмарка профессиональных возможностей» в этом году немного отличается своим форматом от традиционных ярмарок вакансий. Ведь в рамках меропроприятия впервые проводились дополнительные конкурсы и мастер-классы: «Начало карьеры со «Смарт Стафф» (КА «Смарт Стафф»), «Работа с возражениями» (компания «Проктер энд ГембСервисез»), «Успешное прохождение интервью с работодателем» (КА «Келли Сервисез»). Заслуженным вниманием у выпускников пользовалась деловая игра «Подводные камни трудоустройства».

Также во время ярмарки работали консультационные пункты «для новичков» в деле трудоустройства. Консультанты КА «Успех» рассказывали выпускникам, как грамотно подготовить говорящее само за себя резюме. О юридических тонкостях трудоустройства поведали специалисты «Юридической клиники ДВГУ». Помимо этого, организаторы устроили конкурс среди компаний-работодателей: во время ярмарки студенты активно голосовали за понравившуюся компанию, а при подведении итогов мероприятия был назван самый лучший, по мнению выпускников, работодатель. По итогам этого конкурса победителем стала компания МТС. Среди лучших работодателей также были названы компании «Соллерс» и «Проктер энд Гэмбл».

«На сегодняшний день в связи с тем, что у нас в крае осуществляются достаточно серьезные инвестиционные проекты, потребность в квалифицированных, грамотных работниках достаточно высока. В дальнейшем ваши знания должны быть востребованы, поскольку все эти проекты требуют не только постройки, но и последующей эксплуатации», - обратился с приветственным словом к выпускникам, посетившим ярмарку, Евгений Макаров.

«Работа с выпускниками очень удобна для нас, - прокомментировала Анастасия МЕЛЬНИКОВА, специалист по подбору персонала компании Coca-Cola HBC Eurasia. - Когда мы берем на работу выпускника, мы можем научить его всем бизнес-процессам, которые происходят в компании, «подстроить» его под особенности компании. Для студентов все-таки это неплохой старт, а также возможность дальнейшего развития. Поэтому мы стараемся участвовать во всех ярмарках вакансий. Стоит отметить, что примерно 20% от тех студентов, которые подходят к нашему столику в ходе таких мероприятий, находят свое место в нашей компании». На вопрос о том, как быть с опытом работы, который требуется для начала карьеры, ответила Анна БАРАГУНОВА, ведущий специалист отдела найма и внутренних коммуникаций Департамента по работе с персоналом Макро-Регион «Дальний Восток» «МТС»: «Все вакансии имеют свою специфику, и на некоторые мы можем взять специалиста без опыта работы, но с определенными компетенциями (например, работа в команде, общественная жизнь). Такие навыки помогают студенту без опыта достигать достаточно хороших результатов, ведь не только учеба - показатель качества работника. Например, у нас есть вакансия специалиста контактного центра, на которую мы можем рассматривать сотрудников без опыта работы, но способных быстро и качественновыполнять определенную работу, связанную с консультированием абонента. Формат ярмарки помогает нам не просто ознакомиться с резюме, но и сделать шаг навстречу выпускникам. Сейчас мы представляем достаточно широкий спектр вакансий для студентов: специалист контактного центра, вакансии для выпускников IT-специальностей, бухгалтерия. По опыту прошлых лет могу сказать, что у нас есть опыт успешного взаимодействия с выпускниками в таком формате».

Сами студенты с интересом слушали потенциальных работодателей, старались обойти как можно больше столиков с вакансиями. Судить о том, насколько удалось организаторам это мероприятие, можно было по «Забору пожеланий», который был вывешен для посетителей: в основном здесь были только благодарственные слова.

«Это мероприятие я посетила, не преследуя определенной цели, - поделилась своими впечатлениями студентка Ольга РОДИЛИНА. - Просто хочется знать, какие фирмы и какую работу предлагают. Конечно, если меня что-то заинтересует, то я непременно попытаюсь устроиться на эту работу. Но критической потребности в поиске подходящей вакансии я не ощущаю - ведь к этому делу нужно подходить серьезно».

«Это конкурсное мероприятие, в ходе которого студенты могут получить в одном месте и информацию о вакансиях, и консультационную помощь, и поиграть, и, конечно же, мы надеемся, что это поможет им в трудоустройстве, - рассказала о «Ярмарке профессиональных возможностей» Галина ПОПОВА, директор Регионального центра мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ. - У нас всегда приходит достаточно много компаний, и все они наши ярмарки посещают с удовольствием, поскольку большинство из них знает, что будущее за новыми кадрами, за молодежью».