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БИТ-достижения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ежегодный конкурс «Бизнес инновационных технологий» проводится на Дальнем Востоке в третий раз. В этом году он стартовал в ноябре и собрал примерно 40 заявок. Из них в консультациях участвовало 25 проектов, авторы 14 проектов были приглашены на семинар по технологическому предпринимательству, который прошел в ДВГТУ с участием инвесторов и менторов из Силиконовой долины США. 8 проектов вышли в финал.

Проекты действительно были интересны, и эксперты долго совещались, прежде чем назвали имя победителя. Им стал Максим ХОТИМЧЕНКО с проектом «Лекарственные средства с выраженной иммобилизационной активностью на основе морских углеводных биополимеров», ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм». Победитель получил денежный приз в 100 тыс. руб. и возможность представлять свой проект во всероссийском финале конкурса в Москве в октябре 2010 г.

Второе место занял проект «Вакуумно-акустическая технология добычи газа из угольных шахт» Рената ШАКИРОВА из Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева ДВО РАН. На третьем месте - Антон ПОДОБА из ДВГУ с проектом «Создание пробиотиков для выращивания трепанга».

Кроме этого, по итогам конкурса Американский фонд СRDF выбрал победителей по трем номинациям. Победителем в категории «Лучшая бизнес-модель» стал Максим Хотимченко, в номинации «Самая эффективная презентация» - Лев КИМ (ООО НПО «Гидротекс»), «За лучшую инновационную идею» был награжден Антон Подоба. Все они получили грант в размере $10 тыс. на поездку США в Силиконовую долину.

Проекты, вышедшие в финал конкурса «БИТ 2010»:

«Создание пробиотиков для выращивания трепанга», Антон ПОДОБА, ДВГУ.

«Получение лекарственных препаратов на основе биотехнологий растительных клеток», Татьяна СОВЕТКИНА, Биолого-почвенный институт ДВО РАН.

«Вакуумно-акустическая технология добычи газа из угольных шахт», Ренат ШАКИРОВ, Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева ДВО РАН.

«Исследование, разработка и внедрение полимерного модификатора битумов на основе резиновой крошки шинных отходов», Лев КИМ, ООО «НПО «Гидротекс».

«Автоматическая система обслуживания покупателей в торговых сетях», Петр ЛИТВИНЕНКО.

«Технология нейтрализации и комплексного использования отходов гальванических производств», Александр ЧИРИКОВ, Институт химии ДВО РАН.

«Универсальный дорожный каток», Сергей УГАЙ, ДВГТУ.

«Технология очистки и восстановления двигателей внутреннего сгорания», НЛ «Химмотология», Андрей ЗОРИН.

«Лекарственные средства с выраженной иммобилизационной активностью на основе морских углеводных биополимеров», Максим ХОТИМЧЕНКО, ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм».

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