Лекарство для инноваций

Приморский край готов к инновационной деятельности на 75%. А большой бизнес в инновационной деятельности на территории Приморского края пока себя никак не проявил. Эта мысль прозвучала на третьем ежегодном инвестиционном форуме бизнес-лидеров «Инновации для бизнеса», который прошел в рамках «Недели инноваций-2010».

Напомним, что Неделя инноваций имела обширную программу. Она включала в себя множество мероприятий самой разной направленности - отборочный тур конкурса «УМНИК», семинар по технологическому предпринимательству, Третий ежегодный инвестиционный форум бизнес-лидеров «Инновации для бизнеса», финал конкурса «Бизнес инновационных технологий-2010». Кроме увеличения числа мероприятий «Недели», расширилось в этом году и число организаторов российского и международного уровня. Среди них - частная инвестиционная консалтинговая компания «Марчмонт Капитал Патнерс», имеющая опыт венчурного инвестирования с 1992 г., ОАО «Российская венчурная компания». Региональными партнерами форума выступили Дальневосточный государственный технический университет, Центр ТехноРАТЭС, Тихоокеанская управляющая компания, Законодательное Собрание Приморского края.

Мнения по поводу уровня развития инновационной экономики в Приморском крае звучали самые разные. Разными были предложения по перспективам развития.

«Со стороны президента и правительства предпринят целый ряд шагов по поддержке инновационной деятельности. И общегосударственная тональность - она «за» инновации. Если вести речь о степени нашей готовности к реализации инноваций, то мы готовы процентов на 75, - сказал в своем докладе председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. - Что я имею в виду - в системе академии наук, в вузах есть наработки, есть идеи, как их претворить в жизнь. Но мало кто из разработчиков понимает, какой продукт в результате должен поступить на рынок.

Общую тональность мы сформировали, но людей с бизнес-планами, учитывающими все необходимые параметры внедрения разработки, пока не так много. Никак пока не проявил себя в области инноваций и крупный бизнес в Приморском крае - инновации в сфере управления они активно реализуют, говорить же об инновациях, связанных с промышленным производством, с продажей товарной продукции, пока не приходится.

Нельзя пока похвастаться большими достижениями и в реализации закона Приморского края «Об инновационной деятельности». Не создан и координационный совет по инновационной деятельности, речь о котором мы ведем уже давно».

По поводу идеи создания координационного совета в администрации Приморского края свое мнение высказал Эдуард ФИЯКСЕЛЬ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрами венчурного менеджмента и маркетинга Нижегородского филиала ГУ ВШЭ.

«Создание в недрах администрации еще одного органа, думаю, мало повлияет на инновационную активность в регионе. Во всем мире существует более эффективная форма - это ассоциация инновационно-активных предприятий, куда входит и региональное правительство, и вузы, и научные институты, и предприятия, которые хотят заниматься инноватикой. Только такой орган может быть эффективным.

В Нижегородской области координационный совет при власти создавался три раза. Списки этих координационных советов мало чем отличались друг от друга. Мне кажется, что гораздо полезнее создать две базы данных. В одной будут все имеющиеся разработки, в другой - потребности предприятий в новых технологиях. Тогда будет наглядно видно, что есть и чего не хватает».

Теме создания инновационной инфраструктуры в Приморском крае было посвящено выступление директора ТехноРАТЭС Игоря КОРШЕНКО. «В рамках федеральных целевых научно-технических программ в крае создается инновационная инфраструктура. У нас появилась Дальневосточная сеть бизнес-ангелов, Тихоокеанское венчурное агентство, бизнес-инкубатор ВГУЭС, проводятся различные мероприятия венчурной направленности. Однако до сих пор все это не собрано в единую систему. Но сейчас в стране создана беспрецедентная ситуация, связанная с деньгами на инновации - их очень много. Вопрос в другом - есть ли люди, которые готовы взять эти деньги и эффективно их использовать? Пока этого не происходит. Например, за последние несколько лет программой СТАРТ выделены деньги на создание десятка малых инновационных компаний. Из них на второй год по программе СТАРТ перешло 7 (всего 4%). Это самый низкий показатель в стране. На третий год не перешло ни одно предприятие. Поэтому сегодня все более актуальным становится вопрос создания регионального инновационного кластера. Но пока разобщенность внутри региональной инновационной инфраструктуры не позволяет этого сделать».

Однако некоторые подвижки в деле усиления инновационной активности все-таки начинают появляться. Несмотря на то, что форум в этом году не мог похвастаться большим количеством участников из среды бизнеса, предпринимательское сообщество все-таки становится более активным. Например, в ходе форума было принято решение о создании ассоциации инновационно активных предприятий. Появился в Приморье и официальный партнер Российской венчурной компании в лице Тихоокеанской управляющей компании.

«Со своей стороны мы стараемся собрать частных инвесторов в сеть бизнес-ангелов, и, похоже, этот процесс пошел, - считает директор Тихоокеанской управляющей компании Андрей КОСОЛАПОВ. - У многих компаний сегодня есть интерес к инновационным разработкам, а главное, у них есть колоссальный опыт ведения бизнеса. Это самое ценное, что есть у частного инвестора и чем он может поделиться с инноваторами».

Постепенно растет и уровень инновационных проектов. Доказательством этого стал финал конкурса «БИТ-2010», который прошел в рамках конкурса. Экспертному сообществу, представленному инвесторами регионального, российского и международного уровня, было предложено 8 проектов-финалистов, каждый из которых практически готов к внедрению.

«Мне очень понравились проекты, я очень доволен тем, что происходит, - прокомментировал презентации проектов Евгений САВИН, генеральный директор Всероссийского конкурса «БИТ». - Конечно, им пока не хватает умения продавать свои проекты: они с большой страстью говорили о том, как они умеют что-то делать, но они очень мало говорили о бизнесе. Но ценность конкурса как раз и состоит в том, что в ходе презентации разработчики могут получить ту практическую информацию от инвесторов, которая им необходима».

«Уровень проектов с каждым годом становится выше, но ведь и мы не стоим на месте, - говорит Игорь Коршенко. - С участниками конкурса «БИТ» этого года проведена колоссальная работа, поэтому проекты имеют уже качественно иной уровень».

«После просмотра проектов подтверждается мысль о том, что человек не может быть Цезарем, он либо хороший исследователь, специалист в науке, либо он хороший продавец, - делится своим мнением Олег УТКИН, начальник отдела по взаимодействию с органами власти «Российской венчурной компании». - Все проекты имеют под собой хорошие научные идеи. Но они представлены в большей степени как результат научной разработки, которая, может быть, имеет практическое применение. Это сквозит через все презентации. А ведь это продажа проектов. С точки зрения продаж проектов нужно акцентировать внимание на сути, выделить главное - вывести слушателей из зоны безразличия. А для этого нужно сказать, что наш проект решает. Всем этим проектам не хватает взгляда со стороны, взгляда топпрофессионалов в других областях. Например, в области продаж и маркетинга. К этим проектам нужно привлекать других специалистов, что мы и делаем в ходе конкурса «БИТ».

«На конкурсах, как и обычно, существует довольно большой отрыв степени готовности проекта к капитализации, здесь есть и те, которые не ясно как реализовывать, а есть те, которые на полушаге от реализации. Например, победитель - он представил действительно очень реальный проект. С ним уже сегодня можно работать, - говорит Андрей Косолапов. - В целом наш конкурс взрослеет, проекты становятся все лучше и лучше. И, надеюсь, скоро мы увидим первые истории успеха: в какой-то момент возникнет ситуация, когда мы проинвестируем проект, он тут же превратится в компанию, и тогда начнется бизнес в полный рост. Пока таких примеров нет. Но мне кажется, что победитель этого года до конца года будет проинвестирован. Это мое предположение».

«Я увидел много проектов достаточно высокого уровня, - говорит Кендрик УАЙТ, основатель и генеральный директор частной инвестиционной компании «Марчмонт Капитал Партнерс». - Я уже много лет занимаюсь прямыми венчурными инвестициями в России и видел много плохих проектов, от которых я сразу бы отказался. Причем проекты, может быть, были замечательными, но презентованы они были неинтересно.

Проекты, представленные здесь, были вполне доступны для понимания инвестору. Поэтому с Дальним Востоком мы будем работать дальше».