Названы лауреаты Дальневосточной интернет-премии «Стерх-2010»

21 мая 2010 года на торжественной церемонии вручения Дальневосточной интернет-премии «Стерх-2010» были названы лауреаты премии.

Лучшим корпоративным сайтом Дальнего Востока признан официальный корпоративный портал «Владивосток Авиа» (г. Владивосток).

Лучший информационный сайт Дальнего Востока – «Amur.net - первый Амурский портал» (г. Благовещенск).Лучшим некоммерческим проектом признан сайт «Adventure» (г.Якутск).

Лучшим интернет-проектом органа государственной или муниципальной власти стал сайт мэрии города Магадана.

В номинации «Лучшая образовательная, научная или просветительская деятельность в области информационных технологий на Дальнем Востоке» победил Центр новых информационных технологий Северо-восточного федерального университета имени М.К.Аммосова (г. Якутск).

Лучшим решением в области электронной коммерции на Дальнем Востоке стал интернет-магазин «Cyberget.ru» (г. Хабаровск).

Лучшим провайдером Дальнего Востока по решению экспертного совета в этом году стала компания «Владлинк» (г.Владивосток).

Экспертный совет признал Лучшей компанией web-разработчик Дальнего Востока – студию «Чёрный лис» (г.Владивосток).

За весомый вклад в развитие сети Интернет на Дальнем Востоке премию получил основатель и директор компании «СахаИнтернет», руководитель Федерации компьютерного спорта Якутии и технопарка «Три Долины ЯГУ» Томский Арсен Григорьевич (г. Якутск).

Самым популярным проектом Дальнего Востока по итогам голосования пользователей сети Интернет стал сайт GEORITM.ru - интернет журнал о модной и светской жизни городов Дальнего Востока.

Традиционно победители получили статуэтку дальневосточного журавля, а также подарки от официальных партнеров Дальневосточного интернет-форума – компаний «Ростелеком» и «ТТК».

Прием заявок на соискание Дальневосточной интернет-премии «Стерх-2011» начнется на официальном сайте конкурса PremiaSterh.ru осенью 2010 года.