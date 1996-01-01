Страховщиков ждут изменения

Средства обязательного медицинского страхования, направляемые страховыми медицинскими организациями на формирование резерва финансирования предупредительных мероприятий, не будут облагаться налогом на прибыль. Соответствующие поправки в 25 главу Налогового кодекса Госдума приняла в первом чтении.

Поправки также позволят медицинским учреждениям не учитывать в доходах стоимость имущества, полученного от страховых компаний, если это имущество приобретено на средства резерва. Сейчас стоимость этого имущества облагается налогом на прибыль в размере 24%.