Энергетикам пока не до дивидендов

Акционеры ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2009 г. в связи с чистым убытком в размере 4 млрд 180,340 млн руб. По итогам первого квартала 2010 г. ДЭК получила 155,345 млн руб. чистой прибыли против 36,721 млн руб. чистого убытка годом ранее. При этом выручка компании выросла на 18,8%.