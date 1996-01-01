«Спасскцемент» сокращает убытки

ОАО «Спасскцемент» в первом квартале 2010 г. сократило чистый убыток по сравнению с первым кварталом 2009 г. в 5,9 раза - до 20,829 млн руб. При этом выручка предприятия выросла на 14,3% - до 429,296 млн руб.