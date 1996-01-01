Бухучет под Новый год

Уже стало традицией, что Новый год несет с собой значительные изменения в законодательстве. И эти изменения влекут за собой перемены в бухгалтерском учете - сдаче налоговой и прочей отчетности.

В течение 2004 г. был принят целый пакет федеральных законов, вносящих поправки в Налоговый кодекс и вводящих в него новые главы. Еще несколько проектов находятся на рассмотрении в Государственной думе. Но опять-таки, по традиции, они могут вступить в действие с 1 января 2005 г.

- В новом году существенно изменится перечень налогов и сборов, установленных на территории РФ, - говорит аудитор компании "Юманс" Евгения ГАЛЕЕВА. - Новый перечень сократился почти вдвое по сравнению с действующей редакцией. В систему налогов и сборов РФ теперь не будут входить обязательные отчисления (в частности, таможенные пошлины), взимание которых регулируется самостоятельными отраслями законодательства.

Кроме того, Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ отменяются льготы для субъектов малого предпринимательства. Изменяется распределение ставки налога на прибыль по бюджетам. Теперь в федеральный бюджет будет зачисляться 6,5% (сейчас - 5%), в региональный бюджет - 17,5% (17%), при этом указанная налоговая ставка может быть понижена до 13,5% законами субъектов РФ. Повысится с 6% до 9% ставка налога на прибыль в отношении доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, также изменятся ставки и по другим видам доходов. Вводятся новые коды бюджетной классификации. Их длина теперь составит 20 знаков.

С 1 января 2005 г. не будут облагаться НДС операции по реализации земельных участков (долей в них); реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них; передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации квартир.

Существенно снижен размер базовых налоговых ставок для всех категорий налогоплательщиков ЕСН: для основной категории - с 35,6% до 26%; для сельхозпроизводителей - с 26,1% до 20%; для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств - с 13,2% до 10%; для адвокатов - с 10,6% до 8%.

Значительные перемены предстоят в учете бюджетных предприятий: в 2005 г. они переходят на новый план счетов. В связи со всеми вышеперечисленными изменениями серьезно меняется порядок бухгалтерского учета.

У бухгалтеров возникает резонный вопрос: в какой мере используемые ими бухгалтерские программы будут адаптированы к новым условиям работы?

- Пользователям программных продуктов от "1С" не стоит переживать, - утверждает Евгения Галеева. - Вследствие изменений в бюджетном учете компания "1С" подготовила новую редакцию бухгалтерской программы для бюджетников. Ее выход ожидается в конце 2004 г. Все остальные изменения также будут своевременно внесены в конфигурации программ.

Другие производители бухгалтерских программ также готовятся к переменам. Например, компания БЭСТ подготовила решения, которые позволят начать учет в бюджетных организациях по новым правилам уже с 1 января 2005 г. Речь идет о Приказе МФ № 72н от 27 августа 2004 г., который содержит новую бюджетную классификацию доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов. Переход на новую классификацию должен производиться с 1.01.2005 г.

- В этом году компания БЭСТ выпустила новую программу БЭСТ-5 версии 3.2, - рассказывает директор по маркетингу ООО "Бэст-Восток" Ольга ДОБРЫНИНА. - В ней представлен новый план счетов, новые бюджетные классификаторы, новые типовые операции. Учет в программе осуществляется в соответствии с новой инструкцией по бюджетному учету. Пользователям программ БЭСТ-4 и БЭСТ-5 (старых версий) будет предоставлена специальная процедура автоматизированного переноса информации в базу данных БЭСТ-5 версии 3.2.

Бюджетные организации, которые с нового года не переходят на новый план счетов, но начинают использовать новую бюджетную классификацию, могут использовать программу БЭСТ-5 версии 3.2, в которых будут представлены старый план счетов и новые бюджетные классификаторы. Учет в программах осуществляется в соответствии со старой инструкцией (приказ 107н от 30.12.99).

В соответствии с нормативными документами вырисовываются две стратегии поведения бюджетных организаций. Первая - переход организации на новый план счетов и новую бюджетную классификацию с 1 января 2005 г. Это наилучшее решение, поскольку только оно гарантирует получение отчетности в соответствии с новыми формами. В любом случае переход на новый план счетов будет трудным, поскольку радикально меняются сами принципы учета. Заметим, что переход на ведение учета по приказу 70н должен быть завершен к 1 октября 2005 г.

Второй вариант - переход с начала 2005 г. на новую бюджетную классификацию с использованием "старого" плана счетов. Это более простое решение, которое, однако, в дальнейшем может привести к существенным проблемам со сдачей отчетности по итогам 9 месяцев и за 2005 г. целом. Например, статьи форм отчетности связаны только со счетами нового плана счетов.

Однако простого обновления программ может оказаться недостаточно для беспроблемного ведения бухучета.

- Лично я в последние годы не сталкивалась с проблемами из-за несвоевременного обновления бухгалтерских программ, - говорит главный бухгалтер ООО "Олимп Плюс" Людмила ШАЛАЕВА. - Другое дело, что желательно не только своевременно обновлять программы, но и следовать указаниям и рекомендациям для пользователей.