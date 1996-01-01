Роснефть определится с ПНПЗ

НК «Роснефть» до конца года может принять решение о строительстве Приморского НПЗ, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) вице-президент компании Питер О’БРАЕН. «Проект пока обсуждается», - сказал он. По его словам, рассматривались несколько вариантов места площадки строительства, в настоящее время изучается оптимальный объем и выход нефтепродуктов и, возможно, нефтехимии, обновляются прогнозы ключевых азиатских рынков с учетом ожидаемых новых мощностей и посткризисного роста спроса.