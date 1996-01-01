ДВМП готово принять инвесторов

ОАО «Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCO) может увеличить уставный капитал на 23,4%. Рыночная стоимость такого пакета составляет порядка $270 млн. Привлеченные средства FESCO планирует направить на снижение долговой нагрузки.

В сообщении пресс-службы пароходства говорится, что совет директоров на прошлой неделе одобрил увеличение уставного капитала компании путем размещения по открытой подписке 690 млн 592 тыс. 500 обыкновенных акций номиналом 1 руб. В настоящее время уставный капитал пароходства составляет 2 млрд 951 млн 250 тыс. руб., он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Таким образом, уставный капитал может быть увеличен на 23,4%.

Досье 55,8% акций ДВМП принадлежит группе «Промышленные инвесторы» (контролируется президентом FESCO Сергеем ГЕНЕРАЛОВЫМ), 17,7% акций торгуется на российских биржах, еще 6,61% акций принадлежит инвестиционному фонду East Capital, 3,76% - Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), 3,14% - сингапурскому фонду Temasek.

В сообщении отмечается, что решение было одобрено единогласно всеми членами совета директоров. Принятие данного решения позволяет компании приступить к выполнению формальных процедур, связанных с регистрацией проспекта эмиссии дополнительного выпуска акций.

«Промышленные инвесторы», скорее всего, сохранят контроль над пароходством. Для этого группе придется выкупить примерно четверть допэмиссии - около 5% от увеличенного уставного капитала.

По словам Сергея Генералова, приведенным в сообщении, подготовка допэмиссии акций является одним из элементов финансовой стратегии группы по привлечению акционерного капитала для улучшения структуры баланса, дальнейшего снижения долговой нагрузки и финансирования производственной и инвестиционной деятельности группы. Общий долг группы FESCO на конец 2009 г. составил порядка $800 млн.

Решение о собственно начале размещения и цене размещения совет директоров FESCO будет принимать отдельно после регистрации проспекта эмиссии и анализа ситуации на рынках капитала.

Отметим, что в 2009 г. ДВМП из-за сокращения флота сократило чистую прибыль более чем в 1,5 раза, до 1,356 млрд руб. Выручка при этом упала с 3,558 млрд руб. до 3,138 млрд. По итогам первого квартала пароходство получило всего 140 млн руб. чистой прибыли, что в 9,3 раза меньше, чем годом ранее.