Замену Сергею Фролову «Дальсвязь» отыскала среди своих

Заместителем генерального директора - директором по экономике и финансам ОАО «Дальсвязь» назначен Иван ЛЮБУШКИН, с 2006 г. занимавший должность директора по экономике. Как уже сообщал «ЗР», предшественник Любушкина Сергей ФРОЛОВ (у него был более высокий статус первого зама) с 12 апреля работает первым заместителем гендиректора ОАО «Уралсвязьинформ».