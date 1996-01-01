Число рабочих мест в Приморье растет

В программе дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края в 2010 г. принимает участие 881 человек. Свыше 60% из них - граждане, находящихся под угрозой увольнения.

В рамках Программы приморцы принимают участие в общественных работах, организуют предпринимательскую деятельность, проходят опережающее обучение и стажировку. Об этом сообщает пресс-секретарь Управления службы занятости населения Приморского края Альбина КОЛОСОВА.

Наиболее активно жители края занимаются организацией собственного дела. В этом году предпринимателями стали уже 158 безработных граждан. Основные направления самозанятости населения - сельскохозяйственное производство, сфера услуг и торговля.

Стоит напомнить, что всего в 2010 г. планируется создать не менее 1657 новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства. Более 1200 безработных смогут получить социальные выплаты на организацию малого бизнеса и самозанятости. Также Программой предусмотрено создание 80 новых рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями.