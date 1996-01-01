На Спутнике тоже отремонтируют

Продолжается реконструкция моторвагонного депо Первая Речка и посадочной платформы Третья Рабочая.

И уже идут проектно-изыскательские работы по реконструкции пассажирской платформы на ст.Спутник.

На ДВЖД в развитие пригородного комплекса в 2010 году планируется направить более 135 млн. рублей. Согласно инвестиционной программе ДВЖД, в 2010 г. уже проведен капитальный ремонт моторвагонного подвижного состава. В текущем году ожидается поступление для пригородного комплекса железной дороги тренажера электропоезда для обучения локомотивных бригад, а за капитальным ремонтом объектов депо Первая Речка, объектов начнется ремонт и вокзального комплекса.