В Арсеньеве появилась аллея предпринимателей

Президиум совета предпринимателей Арсеньевского городского округа вышел с инициативой о создании в городе аллеи предпринимателей.

Члены президиума - известные в городе предприниматели - взяли в руки лопаты и высадили 25 рябин за Дворцом культуры "Прогресс" вдоль дорожки, ведущей к речке Дачной. Это место для посадок выбрано не случайно: здесь, в зеленой зоне, далекой от городской суеты, часто прогуливаются жители города вместе с детьми.

- В будущем, - рассказала председатель совета предпринимателей Татьяна ПОЛЯКОВА, - мы планируем разместить возле деревьев скамейки.

Предприниматели не просто высадили молоденькие рябинки, но и собираются следить за посадками - вовремя поливать и беречь. Через несколько лет, благодаря предпринимателям города, здесь вырастут красивые рябины - деревья, которые выглядят декоративно в течение всего года.

Весной они радуют своими цветами, летом - блестящими ярко-зелеными листьями, а осенью - гроздьями ярких ягод. Свою акцию предприниматели приурочили к профессиональному празднику - Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.