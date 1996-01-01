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В Арсеньеве появилась аллея предпринимателей
Президиум совета предпринимателей Арсеньевского городского округа вышел с инициативой о создании в городе аллеи предпринимателей.
Члены президиума - известные в городе предприниматели - взяли в руки лопаты и высадили 25 рябин за Дворцом культуры "Прогресс" вдоль дорожки, ведущей к речке Дачной. Это место для посадок выбрано не случайно: здесь, в зеленой зоне, далекой от городской суеты, часто прогуливаются жители города вместе с детьми.
- В будущем, - рассказала председатель совета предпринимателей Татьяна ПОЛЯКОВА, - мы планируем разместить возле деревьев скамейки.
Предприниматели не просто высадили молоденькие рябинки, но и собираются следить за посадками - вовремя поливать и беречь. Через несколько лет, благодаря предпринимателям города, здесь вырастут красивые рябины - деревья, которые выглядят декоративно в течение всего года.
Весной они радуют своими цветами, летом - блестящими ярко-зелеными листьями, а осенью - гроздьями ярких ягод. Свою акцию предприниматели приурочили к профессиональному празднику - Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.
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