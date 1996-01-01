Карьеристов приглашают на ярмарку

28 мая в Фундаментальной библиотеке ДВГУ пройдет открытый краевой форум молодых карьеристов "Ярмарка профессиональных возможностей". Инновационный проект ориентирован на продвижение в молодежной среде идеологии активной жизненной позиции, формирование кадрового потенциала для дальневосточных и приморских компаний, повышение конкурентоспособности и личной эффективности молодых специалистов на рынке труда.

Организатором форума выступает Региональный центр мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ. Партнеры проекта - Департамент образования и науки Приморского края, Управление по делам молодежи г. Владивостока, Компания "Карьера-Регион", сеть кадровых агентств "Успех", Центр содействия трудоустройству обучающихся и выпускников управления воспитательной работы МГУ им. Адм. Г.И.Невельского, Региональный центр "Старт-Карьера" ВГУЭС.

В программе форума - презентации компаний-работодателей и организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, ярмарка вакансий и мест практик, консультирование по юридическим аспектам трудоустройства, помощь в составлении резюме, мастер-классы и конкурсы для студентов и выпускников. Также планируется издание электронного сборника резюме выпускников вузов Приморского края.