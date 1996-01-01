Зона ответственности для коммерсантов - 25 метров

На заседании комитета по городскому хозяйству думы Владивостока депутаты рассмотрели изменения в Правила благоустройства и содержания территории города, которые вызвали разногласия с администрацией города. Яблоком раздора стал размер зоны ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за уборку прилегающих к жилым и административным зданиям территорий. Согласительная комиссия считает оптимальным расчет зоны санитарной ответственности для жилых и общественных зданий, расположенных внутри микрорайонов, в размере 25 метров на земельных участках, оформленных в установленном законом порядке, здесь зону санитарной ответственности предлагается устанавливать в соответствии с кадастровым паспортом. Члены комитета рекомендовали принять документ в трех чтениях.