ВМТП в первом квартале увеличил чистую прибыль в 7 раз

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" в январе-марте 2009 г. увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в 7 раз, до 129,085 млн руб. Выручка порта в январе-марте выросла на 46,8%, до 601,290 млн руб. В компании рост финансовых показателей объяснили увеличением объема погрузочно-разгрузочных работ.