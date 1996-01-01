Акционерам "Дальсвязи" сделали предложение

Совет директоров ОАО "Дальсвязь" утвердил цену выкупа акций компаний у акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу о присоединении к "Ростелекому" в размере 91,81 руб. за бумагу. Цена выкупа будет единой для обыкновенных и привилегированных акций. Совет директоров также одобрил коэффициенты конвертации акций "Дальсвязи" в акции "Ростелекома", которые еще предстоит утвердить акционерам. В одну обыкновенную акцию "Ростелекома" будет конвертировано 0,939 и 1,195 привилегированных акций "Дальсвязи". Также совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2009 г. в размере 6,8528 руб. на привилегированную и 3,4077 руб. на обыкновенную акцию. Годовое собрание "Дальсвязи" состоится 28 июня в Хабаровске.