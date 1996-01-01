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Китайским гастарбайтерам - зеленый свет
Либерализация и устранение административных барьеров должны стать главным направлением миграционной политики в крае. С этим согласны и краевые, и федеральные власти, заявил депутат Николай МОРОЗОВ в ходе очередного заседания краевой межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников.
Председатель комитета по региональной политике и законности сообщил, что федеральные структуры окажут поддержку в части упрощения процедуры получения разрешений на трудовую деятельность иностранцев в России. Заместитель директора Федеральной миграционной службы Михаил ТЮРКИН официально подтвердил, что срок выдачи таких разрешений для мигрантов будет сокращен.
Кроме того, предполагается внедрить принцип "одного окна", по которому все документы можно будет оформить в одном месте.
Свою позицию краевые власти объясняют проблемой нехватки рабочей силы, которая является одним из самых главных препятствий на пути развития Приморского края. Людской ресурс оказался самым дефицитным. Восполнить этот пробел на рынке труда край реально может только за счет иностранцев, это - объективная необходимость. Рабочие нужны в строительстве и сельском хозяйстве. В целом, по расчетам специалистов, экономика Приморья требует 4-5 млн человек. При наших 2 млн населения экономического бума в Приморье не будет. Большой поток миграции для нас благо, но нужно направить его в нужное русло.
Нелегальная миграция возникает из-за больших сложностей при оформлении иностранца на работу, поэтому мигранты вынуждены переходить на нелегальное положение. Упрощение процедуры регистрации добропорядочных иностранцев и жесткие меры к нарушителям позволят избавиться от нелегалов. Помимо вклада в приморскую экономику мигранты будут обязаны платить налоги в краевую казну.
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