www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.21 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.05 р. 10 CNY: 96.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Китайским гастарбайтерам - зеленый свет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Либерализация и устранение административных барьеров должны стать главным направлением миграционной политики в крае. С этим согласны и краевые, и федеральные власти, заявил депутат Николай МОРОЗОВ в ходе очередного заседания краевой межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

Председатель комитета по региональной политике и законности сообщил, что федеральные структуры окажут поддержку в части упрощения процедуры получения разрешений на трудовую деятельность иностранцев в России. Заместитель директора Федеральной миграционной службы Михаил ТЮРКИН официально подтвердил, что срок выдачи таких разрешений для мигрантов будет сокращен.

Кроме того, предполагается внедрить принцип "одного окна", по которому все документы можно будет оформить в одном месте.

Свою позицию краевые власти объясняют проблемой нехватки рабочей силы, которая является одним из самых главных препятствий на пути развития Приморского края. Людской ресурс оказался самым дефицитным. Восполнить этот пробел на рынке труда край реально может только за счет иностранцев, это - объективная необходимость. Рабочие нужны в строительстве и сельском хозяйстве. В целом, по расчетам специалистов, экономика Приморья требует 4-5 млн человек. При наших 2 млн населения экономического бума в Приморье не будет. Большой поток миграции для нас благо, но нужно направить его в нужное русло.

Нелегальная миграция возникает из-за больших сложностей при оформлении иностранца на работу, поэтому мигранты вынуждены переходить на нелегальное положение. Упрощение процедуры регистрации добропорядочных иностранцев и жесткие меры к нарушителям позволят избавиться от нелегалов. Помимо вклада в приморскую экономику мигранты будут обязаны платить налоги в краевую казну.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru