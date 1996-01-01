ФАС против картельных сговоров

Отдел контроля размещения заказов Приморского УФАС России подвел итоги работы за первый квартал 2010 г. За отчетный период Приморским УФАС России было возбуждено 134 дела о нарушении Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Сумма наложенных штрафов составила 1 517 000 руб.

За три месяца 2010 г. в Приморское УФАС России поступило 93 жалобы от участников размещения заказа, 30 из которых были признаны обоснованными. Было зафиксировано 33 факта размещения заказов с нарушениями Закона. Поступило 45 обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков, только 5 из них были обоснованными.

По словам заместителя руководителя Приморского УФАС России Максима БЕЛОБОРОДОВА, по сравнению с аналогичным периодом 2008-2009 гг. наблюдается резкий рост обращений участников размещения заказов. Несмотря на то, что 94 Федеральный закон действует более четырех лет, имеется сложившаяся практика по его применению и проводится активная разъяснительная работа, должностные лица по-прежнему допускают грубые ошибки, которые можно объяснить либо незнанием, либо умышленными действиями с целью достижения нужных результатов в том или ином аукционе.

С этого года начался поэтапный переход на электронные аукционы, и в Приморское УФАС России уже начали поступать жалобы на результаты электронных аукционов.

Одной из приоритетных задач Приморского УФАС России на 2010 г. является борьба с картельными сговорами, которые имеют место как между заказчиком и потенциальным победителем, так и между участниками размещения заказа. Все они преследуют одну цель - стать победителем торгов, минуя требования конкурентного законодательства.