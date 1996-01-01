www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ФАС против картельных сговоров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Отдел контроля размещения заказов Приморского УФАС России подвел итоги работы за первый квартал 2010 г. За отчетный период Приморским УФАС России было возбуждено 134 дела о нарушении Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Сумма наложенных штрафов составила 1 517 000 руб.

За три месяца 2010 г. в Приморское УФАС России поступило 93 жалобы от участников размещения заказа, 30 из которых были признаны обоснованными. Было зафиксировано 33 факта размещения заказов с нарушениями Закона. Поступило 45 обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков, только 5 из них были обоснованными.

По словам заместителя руководителя Приморского УФАС России Максима БЕЛОБОРОДОВА, по сравнению с аналогичным периодом 2008-2009 гг. наблюдается резкий рост обращений участников размещения заказов. Несмотря на то, что 94 Федеральный закон действует более четырех лет, имеется сложившаяся практика по его применению и проводится активная разъяснительная работа, должностные лица по-прежнему допускают грубые ошибки, которые можно объяснить либо незнанием, либо умышленными действиями с целью достижения нужных результатов в том или ином аукционе.

С этого года начался поэтапный переход на электронные аукционы, и в Приморское УФАС России уже начали поступать жалобы на результаты электронных аукционов.

Одной из приоритетных задач Приморского УФАС России на 2010 г. является борьба с картельными сговорами, которые имеют место как между заказчиком и потенциальным победителем, так и между участниками размещения заказа. Все они преследуют одну цель - стать победителем торгов, минуя требования конкурентного законодательства.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru