Лермонтовский ГОК опять в простое

Обогатительная фабрика на Лермонтовском ГОКе будет запущена в июле, сообщил "ЗР" заместитель директора по производству КГУП "Примтеплоэнерго" Юрий ДАНИЛОВ. В настоящее время на предприятии активно ведутся вскрышные работы.

Это будет второй запуск фабрики после кризисной остановки предприятия в 2008 г. В декабре прошлого года она была запущена в режиме пуско-наладочных работ и до остановки в конце марта этого года успела выпустить около 200 тонн вольфрамового концентрата. На большее, как пояснил Юрий Данилов, просто не оказалось руды. Первая коммерческая отгрузка концентрата в объеме 119 тонн была сделана в адрес Нальчикского металлургического завода, сделка заключена с ЗАО "Компания Вольфрам" (Москва). Еще 64 тонны приготовлено для японской компании "Марубени".

Ожидается, что к началу июля на Лермонтовском ГОКе будут выполнены работы по подготовке руды к добыче, в настоящее время, пояснил Юрий Данилов, ведется расширение карьера. На восстановление работы Лермонтовского ГОКа государство выделяет около 320 руб. По плану инвестиций в нынешнем году предполагается израсходовать 150 млн руб. На эти средства будет проведена серьезная модернизация фабрики и приобретено оборудование для вскрышных работ. В планах "Примтеплоэнерго" на 2010 г. также проведение геологоразведочных работ.