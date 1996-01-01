Приватизировать небо Дальнего Востока

Приморский край первым отреагировал на инициативу полпредства о создании единого перевозчика в регионе и начал готовить обоснование для получения в собственность госпакета ОАО "Владивосток Авиа", который должен перейти в управление "Аэрофлоту". Эксперты считают, что реализовать задуманное на практике приморским властям будет затруднительно.

Автором идеи создания дальневосточной региональной авиакомпании выступает полпред Виктор ИШАЕВ. Еще в сентябре прошлого года на совещании в Южно-Сахалинске полпред поддержал предложение губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА и гендиректора ОАО "Сахалинские авиатрассы" (САТ) Константина СУХОРЕБРИКА о создании единой авиакомпании Дальнего Востока на базе САТ. Последний на совещании отметил, что в настоящее время в ДФО базируется ряд небольших авиаперевозчиков, имеющих в своем распоряжении по 4-5 самолетов. Многие из них, не выдерживая конкуренции, прекращают свое существование. По его мнению, в перспективе САТ могла бы стать базовой авиакомпанией для создания межрегионального единого перевозчика Дальнего Востока.

Следующим этапом стало проведенное в конце апреля в Хабаровске в полпредстве совещание, на котором детально обсуждалась возможность создания региональной авиакомпании. В совещании участвовали сотрудники аппарата полпреда, заместители глав субъектов федерации Дальнего Востока, руководители САТ, "Владивосток авиа", ФГУ "Петропавловск-Камчатское авиапредприятие", ФГУП "Чукотавиа", авиакомпания "Восток", КГУП "Хабаровские авиалинии", ООО "Амурские авиалинии" и ОАО "Хабаровский аэропорт".

Накануне совещания Виктор Ишаев, подводя итоги визита в Японию, высказался по поводу авиасообщения в регионе: "Японские авиакомпании проявляют интерес и изучают вопрос организации регулярных авиарейсов между городами российского Дальнего Востока и Японии. К сожалению, сегодня на Дальнем Востоке России нет региональной авиакомпании. Японская сторона спрашивает, с кем ей работать. Разговор об организации авиасообщения ведется, мы стоим на этапе создания своей региональной авиакомпании".

Активизация региональных властей связана с планами правительства о передаче авиационных активов от "Ростехнологий" "Аэрофлоту". Первоначально планировалось, что активы "Ростехнологий" будут обменяны на долю в "Аэрофлоте", которую получит госкорпорация. Однако позднее ведомства решили вернуть 6 переданных ранее госкорпорации авиакомпаний, в том числе ОАО "Владивосток Авиа" и ОАО "САТ", в собственность РФ и передать их "Аэрофлоту" в ходе допэмиссии в пользу государства. На первом этапе 51% акций ОАО "Владивосток Авиа" и 100% акций ОАО "САТ" будут переданы "Аэрофлоту" в управление. Совет директоров "Аэрофлота" одобрил сделку с "Ростехнологиями" по управлению авиационными активами в конце апреля.

Ранее глава "Аэрофлота" Виталий САВЕЛЬЕВ сообщил, что авиакомпания не будет присваивать новым "дочкам" свой бренд. "Но какую-то знаковую вещь, чтобы была ассоциация с "Аэрофлотом", мы найдем", - отметил он. "Аэрофлот" и "Ростехнологии" также договорились, что руководить авиакомпаниями госкорпорации будут директора, рекомендованные "Аэрофлотом".

"Власти Приморья и Сахалина боятся потерять контроль над авиаактивами и будут всячески сопротивляться управлению из Москвы. Кроме того, "Аэрофлот" вряд ли будет развивать местные перевозки, а тому же Приморью это необходимо", - считает один из отраслевых экспертов, опрошенных "ЗР".

На прошлой неделе комитет по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) рассмотрел инициативу губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА по передаче контрольного пакета акций "Владивосток Авиа" в собственность Приморского края. Как говорится в сообщении пресс-службы ЗС ПК, законодатели не хотят повторения ситуации, которая сложилась с контрольным пакетом акций пригородной пассажирской компании ОАО "Экспресс Приморья", дочернего предприятия ОАО "РЖД".

"К сожалению, ОАО "Экспресс Приморья" в любой момент ставит нас перед фактом, когда убираются из расписания рейсы пригородных поездов, поднимаются тарифы на проезд. Чтобы такая ситуация не повторялась с авиационными перевозками, в интересах края было бы иметь компанию "Владивосток Авиа" в собственности. Я считаю, что в условиях рынка это возможно - был период, когда мы продавали акции, теперь речь идет о том, чтобы приобретать их", - считает председатель комитета по экономической политике и собственности, вице-спикер Джамбулат ТЕКИЕВ.

"Если госпакет будет в собственности субъекта, администрация Приморского края сможет влиять не только на формирование маршрутной сети, но и на управление компанией, участвовать в формировании парка самолетов", - сообщил на заседании директор департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Игорь ХРУЩЕВ.

В итоге законодательная инициатива получила одобрение комитета и будет вынесена на обсуждение всего депутатского корпуса в ходе очередного заседания в конце мая.

"Я поддерживаю это решение. У "Владивосток Авиа" хорошая история и грамотный менеджмент. Компании вполне под силу развиваться за счет собственных ресурсов. Передача в краевую собственность этому будет способствовать", - сообщил "ЗР" спикер краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ.

"Это очень взвешенное решение, - сказал "ЗР" помощник генерального директора ОАО "Владивосток Авиа" Александр АЛЕКСЕЕВ. - Польза от него для жителей Приморья и всего Дальнего Востока России, как мне представляется, будет более ощутимой. Отдаленность Дальнего Востока от центра России предъявляет сегодня очень большие и серьезные требования к формированию транспортной стратегии регионов. В этих целях не заниматься на местах вопросами развития воздушного транспорта чревато серьезными последствиями, плоды которых сегодня уже пожинают в отдельных городах и районах РФ".

Эксперты отмечают, что реализация планов на практике вызывает сомнения. Прежде всего, с технической стороны - средств на выкуп госпакета "Владивосток Авиа" в краевом бюджете не предусмотрено.