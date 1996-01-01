«Дальсвязь» сделала подарок абонентам TVi

11 мая во Владивостоке состоялась презентация всемирно известных телеканалов Universal Channel и Hallmark Channel, которые стали доступны всем абонентам «Интерактивного телевидения TVi» компании «Дальсвязь» во Владивостоке.

Специально в честь этого события Universal Channel совместно с «Дальсвязью» устроили настоящий голливудский прием: на один вечер кинотеатр Владивостока New Wave Cinema превратился в филиал «Фабрики грез», а приглашенные гости побывали на светской премьере нового фильма студии Universal Pictures «Робин Гуд».

Гостями мероприятия стали первые 125 абонентов «Интерактивного телевидения TVi» во Владивостоке, подключившие данную услугу в период с 12 апреля по 10 мая. В подарок они также получили месяц без абонентской платы.