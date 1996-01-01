ТМК: первая пятилетка

Тихоокеанская мостостроительная компания в Приморье не нуждается в представлении. Именно ей доверили важнейшие для города объекты предстоящего саммита АТЭС-2012 – высоководный мост через бухту Золотой Рог, новую дорогу Седанка – Патрокл, низководный мост через Амурский залив от Седанки до полуострова Де-Фриз. Между тем завтра, 14 мая, компания отмечает свое пятилетие – первый юбилей в новой ипостаси.

ЗАО «ТМК» появилось в Приморье в 2005 году. Но не на пустом месте, а на крепкой базе Уссурийского мостоотряда, который работал в крае с начала 60-х годов прошлого века. (С 1992 по 2005 год он входил в состав хабаровской компании «Дальмостострой».) Собственно, и коллектив в ней трудится все тот же, только изрядно подросший после кризисных 90-х. Сегодня он насчитывает более 1800 человек. И опыт, полученный много лет назад на строительстве автомоста через Большую Уссурку под Дальнереченском и железнодорожного через р. Партизанскую близ Находки, помогает решать современные задачи. Среди значимых объектов уссурийских мостостроителей – все крупнейшие эстакады и развязки во Владивостоке, в том числе Гоголевская, Баляевская, Некрасовская.

Сегодня компания входит в число крупнейших налогоплательщиков края. В последние несколько лет ТМК стабильно увеличивает объемы выполненных работ, в 2007 году реализация услуг составила 1,3 млрд руб., в 2008 году - превысила 3,7 млрд руб., в 2009 - 5,2 млрд рублей. При этом численность сотрудников компании постоянно растет, а выработка на одного работника практически удваивается за год. Поскольку ставка здесь сделана на техническое обновление и интенсификацию производства.

В Уссурийске была создана мощная база предприятия – целый рабочий городок, с бетонным заводом, цехами по производству металло- и железобетонных конструкций. Она и сегодня, но в обновленном виде, определяет серьезные возможности новой компании как в дорожном строительстве, так и в других сегментах строительного рынка. Здесь производятся изделия из железобетона, которые необходимы для строительства мостов и дорог. Другая мощная опора, на которой стоит предприятие, – владивостокская база, с тремя бетонными заводами, современным автотранспортным цехом и всем необходимым для интенсивного строительства, которое ведет сегодня ТМК в приморской столице.

Получив в 2005 г. самостоятельность, Тихоокеанская мостостроительная компания не только закрепилась в числе лидеров мостостроения региона, но и успешно заявила о себе на рынке строительства нового жилья. Компания освоила передовые технологии монолитного домостроения. Первым крупным объектом, где она вела все работы по укладке бетона, был введенный во Владивостоке в 2008 году престижный комплекс из трех 17-этажных башен «Аркада-хаус». Затем последовало еще несколько монолитных домов в Уссурийске и Владивостоке. Сегодня жилой дом возводится для сотрудников компании в Уссурийске и практически решен вопрос о строительстве многофункционального здания во Владивостоке.

В начале 2008 года компания заявила о расширении сферы деятельности и повышении мобильности и качества работ в дорожном строительстве. С этой целью приобрели современный мобильный асфальтобетонный завод. Таким образом, уссурийские мостостроители получили возможность реконструировать и строить дороги «под ключ», что незамедлительно сказалось на объемах заказов. В их числе участки на дорогах Находка – Уссурийск – Пограничный, Раздольное – Хасан, федеральной магистрали М-60 Хабаровск – Владивосток.

Ставка в компании сделана на то, чтобы техника и оборудование использовались наиболее эффективно - 24 часа в сутки и круглый год. Для этого применяются сменный и вахтовый методы работ, когда бригады по 2 недели живут в вахтовых городках. Конечно, такой режим производства требует дополнительных расходов и на обустройство людей, и на организацию питания (280 рублей в сутки на человека), и на переброску техники, ведь объекты компании расположены по всему краю.

Но, по мнению генерального директора ЗАО «ТМК» Виктора ГРЕБНЕВА, такая организация труда экономически себя оправдывает. Особенно в жестких условиях бюджетного финансирования, когда израсходовать денег больше, чем выделено, практически невозможно, а спрос за выполнение остается высоким. В этих условиях встает задача строить как можно быстрее. И компании это удается. Сегодня на объектах саммита АТЭС-2012 дислоцировано шесть вахтовых поселков ТМК. И только дорожный комплекс компании, благодаря мобильности и прекрасной технической обеспеченности, за двухнедельную вахту способен переместить до 500 тыс. кубометров грунта.

Помогает в борьбе за эффективность производства постоянное обновление техники и механизмов, использование передовых технологий, современных материалов и конструкций. Специалисты изучают зарубежный опыт, внедряют отечественные научные разработки. Кстати, компания стала испытательной базой для Хабаровского государственного технического университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Весомое слагаемое успеха компании – командный дух и чувство сопричастности к общему делу каждого работника ТМК. Здесь сохранили производственные стимулы с социалистических времен, и понятия «династия», «наставничество», «товарищество» и «взаимовыручка» - не простые слова. В ТМК действует одна из крупнейших в крае профсоюзных организаций, и различные аспекты социальной помощи каждому работнику прописаны в коллективном договоре.

Судьбоносным для ТМК стал 2008 год. Во-первых, компания освоила 1 млрд 100 млн руб. в рамках губернаторской программы «Дороги края», активно работая на реконструкции автодороги Раздольное – Хасан. Но самым главным событием стала победа в тендере на строительство моста через бухту Золотой Рог, а сам мост – объектом номер один.

- К участию в торгах готовились заблаговременно, приобретая новую технику, укрепляя свои производственные базы, развивая производство и подготавливая коллектив, - вспоминает первый заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» по производству Владимир МЕЩЕРЯКОВ. - Мы таким образом перераспределили свои производственные мощности и трудовые ресурсы на других объектах, чтобы максимально высвободиться к августу, когда началась активная работа на первом этапе строительства – сооружении тоннеля в районе фуникулера.

Сегодня это уже история, как и момент пуска движения над выстроенным в кратчайшие сроки тоннелем, закладки капсулы с посланием потомкам в ростверк пилона моста и многие другие повседневные моменты огромной стройки. Строительная мощь, слаженная работа с многочисленными субподрядчиками, продемонстрированные ТМК на этом объекте, еще раз подтвердили репутацию ТМК как надежного и профессионального исполнителя. Наверное, это и позволило компании стать победителем в тендерах на строительство дороги пос. Новый – п-ов Де-Фриз – Седанка – бух. Патрокл, три из четырех участков, вместе с низководной эстакадой через Амурский залив достались ТМК. И здесь уже вовсю идут работы, о чем «ЗР» не раз рассказывал на своих страницах.

Недавно ТМК одержала еще одну победу – в VI Бизнес-премии, организованной Администрацией Приморского края и Издательской компанией «Золотой Рог». ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» стала Лучшей компанией года в Приморском крае, а её генеральный директор Виктор Гребнев - лауреатом в номинации «Менеджер года». Ее присуждают на основе голосования профессиональных экспертов и населения края с учетом производственных показателей деятельности субъектов приморского бизнеса. Столь высокое общественное признание - прекрасный подарок к юбилею компании.