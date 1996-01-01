"Приморавтотранс" недобрал доходов, и уменьшил дивиденды

Акционеры ОАО "Приморавтотранс" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам работы в 2007 году из расчета 10 коп. на одну обыкновенную акцию номиналом 5 коп., что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. В совет директоров по традиции избраны 32 человека. Доходы компании в 2009 г. составили 313,8 млн руб. и по сравнению с 2008 г. снизились на 25,6%. В том числе доходы по пассажирским перевозкам снизились на 42,5%, до 18 млн руб.