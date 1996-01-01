"Владивосток Авиа" получила очередные Airbus

Парк воздушных судов ОАО "Владивосток Авиа" пополнился двумя самолетами Airbus. Среднемагистральный A-320 - шестой подобный лайнер в авиапарке АО, дальнемагистральный широкофюзеляжный A-330-300 - третий. Новые самолеты будут использоваться для регулярных пассажирских рейсов в аэропорты Дальневосточного федерального округа, западных регионов России, а также будут задействованы на туристических направлениях в страны АТР. В частности, с 14 мая A-330-300 начнет выполнять полеты по маршруту Хабаровск - Санкт-Петербург.