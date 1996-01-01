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Высококвалифицированные иностранцы приедут вне квот

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Принять во втором чтении поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан" предложил комитет Госдумы по конституционному законодательству. Документ внесен правительством и принят в первом чтении в феврале 2009 г.

Ко второму чтению он серьезно скорректирован, говорит председатель комитета Владимир ПЛИГИН: изменения касаются порядка привлечения высококвалифицированных специалистов.

Высококвалифицированные иностранцы будут получать разрешение на работу в России вне квот Федеральной миграционной службы (ФМС), достаточно будет письменного ходатайства, говорится в проекте. Форму ходатайства утвердит правительство, рассмотрено оно должно быть за 14 дней. Сейчас на оформление документов для иностранцев уходит от 12 до 23 месяцев, сказал представитель Минэкономразвития.

Уровень квалификации специалиста будет определяться по зарплате: она должна превышать 2 млн руб. в год. Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту будет выдаваться на весь срок трудового договора, но не более чем на 3 года (сейчас - 1 год) с возможностью неограниченного числа продлений. Одновременно с разрешением иностранный специалист и его семья получат и вид на жительство в России. Изменения коснутся и налогов: для высококвалифицированных нерезидентов ставка НДФЛ будет такой же, как и для россиян, - 13% (сейчас - 30%). Поправки вступят в силу с 1 января 2011 г.

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