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Трудовые перспективы
В докладе "Тенденции в экономике, индустрии и корпоративной жизни. Прогноз на 2020 год" описано пять экономических тенденций, которые, по мнению мирового топ-менеджмента, будут определять работу компаний, а значит, и влиять на спрос на трудовые ресурсы.
Итак, до 2020 г. на экономику будут влиять следующие факторы. Первое - глобализация и перераспределение экономической мощи в сторону азиатских стран, прежде всего Индии и Китая. Второе - демографические сдвиги всего мирового населения и качественное изменение трудовых ресурсов. Средний возраст работников станет больше, а женщины смогут играть в экономической жизни большую роль. Третье - рост и автономизация подразделений компаний. В условиях, когда подразделения в рамках одной компании приобретают больше независимости, для налаживания эффективного взаимодействия необходимы будут умение договариваться, готовность к компромиссам.
Четвертое - товары и услуги станут более персонализированными. Значит, при работе с клиентами и разработке новых товаров компании должны будут проявлять известную гибкость и готовность постоянно совершенствоваться.
Пятое - наибольшая добавленная стоимость будет достигаться за счет интеллектуальной, а не материальной составляющей. Значит, любая работа потребует больших затрат творческих сил. Креативность станет более важной, чем умение следовать установленным правилам. В соответствии с этими тенденциями и будут в ближайшие 15 лет преобразовываться компании. Как прогнозируют эксперты, выжить в конкурентной борьбе смогут только те компании, персонал которых будет адаптирован к новым условиям.
Самыми ценными для работодателей будут люди, которые смогут сочетать личное обаяние, креативность, гибкость, коммуникабельность и умение быстро разрешать проблемы. Чтобы быть успешными, компании должны будут больше инвестировать в человеческие ресурсы и новые технологии, полагают исследователи.
Российские эксперты готовы согласиться с мировыми оценками. По мнению специалистов, для российских компаний, которые в девяностые годы прошли этап завоевания рынков и активной экспансии. В этот период у менеджеров ценились агрессивность, амбициозность и инициатива. Сейчас же компании стремятся упорядочить свою структуру, повысить эффективность работы, поэтому от менеджеров требуется умение ставить цели и постепенно идти к их достижению. Однако, как говорят специалисты, достаточно скоро между компаниями начнутся войны за ценные кадры. Поэтому управленцы, которые смогут создавать команду и удерживать важных сотрудников, будут высоко цениться.
На самом деле психологический портрет кандидата уже сегодня для многих компаний не менее важен, чем профессиональные навыки кандидата. Естественно, что особенно это важно для сферы обслуживания. Как считают специалисты, вопросам психологической совместимости сотрудников в России уделяется даже больше внимания, чем на Западе. Не менее важным в будущем будет образовательный и интеллектуальный уровень работников. Понятно, что и сейчас компании стараются набирать как можно более способных сотрудников, но в будущем, когда доля нематериальных активов у компаний и доля интеллектуальных затрат в производстве будет расти, это требование будет приобретать все большее значение. Если сейчас сотрудники на низовых должностях или производстве не обязаны понимать процессы, протекающие в компании, то, по мнению экспертов, в будущем это будет обязательным условием.
Если составить портрет менеджера будущего, то идеальный кандидат будет выглядеть так. Хорошо образованный, интеллектуальный, креативный, но имеющий навыки аналитического мышления, коммуникабельный, понимающий других людей, готовый к компромиссам и не резкий в своих суждениях человек. Следует добавить, что, если руководствоваться прогнозами, то это будет немолодая женщина, работающая в транснациональной компании, базирующейся в Азии.
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