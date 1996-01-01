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"Изумруд" нарастит уставный капитал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Изумруд" (Владивосток) на годовом собрании, назначенном на 29 мая, рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала с нынешних 49 тыс. 543 руб. до 49 млн 543 тыс. руб. Уставный капитал будет увеличен за счет увеличения номинала акций с 1 руб. до 1 тыс. руб.

Совет директоров рекомендовал собранию принять решение о выплате дивидендов в размере 9 руб 11 коп. на одну обыкновенную акцию По итогам работы в 2008 г. "Изумруд" выплатил дивиденды из расчета 15 руб. 58 коп., в 2007 г. - 151 руб. 58 коп. Всего на выплату дивидендов будет направлено 451 тыс. 336,73 руб. из чистой прибыли в 2 млн 258,4 тыс. руб. Отметим, что 1,016 млн руб. из прибыли завод планирует направить на технологические инновации по совершенствованию производства специзделий.

Досье

Завод "Изумруд" специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ, пограничной службы и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях и изготовления запасных частей к ним. ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" принадлежит 60,35% акций, гендиректору Григорию ЯКУХНОМУ - 3,18%.
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