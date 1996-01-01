"Изумруд" нарастит уставный капитал

Акционеры ОАО "Изумруд" (Владивосток) на годовом собрании, назначенном на 29 мая, рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала с нынешних 49 тыс. 543 руб. до 49 млн 543 тыс. руб. Уставный капитал будет увеличен за счет увеличения номинала акций с 1 руб. до 1 тыс. руб.

Совет директоров рекомендовал собранию принять решение о выплате дивидендов в размере 9 руб 11 коп. на одну обыкновенную акцию По итогам работы в 2008 г. "Изумруд" выплатил дивиденды из расчета 15 руб. 58 коп., в 2007 г. - 151 руб. 58 коп. Всего на выплату дивидендов будет направлено 451 тыс. 336,73 руб. из чистой прибыли в 2 млн 258,4 тыс. руб. Отметим, что 1,016 млн руб. из прибыли завод планирует направить на технологические инновации по совершенствованию производства специзделий.