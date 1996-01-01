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Программа развития конкуренции в Хабаровском крае признана одной из лучших в России
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Хабаровская краевая Программа развития конкуренции на заседании Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области признана одной из лучших в России. Как сообщили в пресс-центре правительства края, рассчитанная до 2012 года, она будет способствовать искоренению административных барьеров и других негативных явлений, которые тормозят развитие бизнеса в Хабаровском крае. Проект развития конкуренции общедоступный, с ним можно познакомиться на сайте правительства Хабаровского края. Губернатор Вячеслав ШПОРТ сообщил, что программа будет принята в течение ближайшего месяца.
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