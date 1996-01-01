Энергетики минимизируют потери электроэнергии в сетях транспортировщиков

По итогам первого квартала текущего года в рамках реализации закона "Об энергосбережении и энергоэффективности" Дальэнергосбыт (филиал ОАО "ДЭК") совместно с электросетевыми организациями снизили объем фактических потерь. Этот показатель на 3,3% ниже аналогичного периода 2009 г. Потери в сетях транспортировщиков уменьшились на 50,1 млн киловатт-часов, сообщила пресс-служба филиала.

Так, в первом квартале 2010 г. наибольшее снижение объема потерь отмечено в сетях ООО "Артемовская электросеть" - 12,6%, ОАО "Михайловскагропромэнерго" - 11,4%, ОАО "Электросервис" п. Кавалерово - 9,6% по сравнению с 2009 г. В сетях МУП "Уссурийск-электросеть" потери снижены на 7,2%, Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электрических сетей - 6,5%, ООО "Находкинская электросеть" - 5,7%. На 5,2% уменьшились потери электроэнергии в сетях Хорольского муниципального предприятия электрических сетей. ОАО "Спасскэлектросеть" снизило потери в своих сетях на 5,1%. Крупная электросетевая организация МУПВ "ВПЭС" г. Владивостока снизила величину потерь на 3,1%. ООО "Кировская электросеть" уменьшило потери на 3,2%.

На величину потерь транспортировщиков влияет наличие внутридомовых потерь в многоквартирном жилом фонде, которые зависят от состояния электросетевого оборудования в домах. Еще один фактор, увеличивающий объем потерь, - безучетное и бездоговорное пользование электроэнергией. Дальэнергосбыт и предприятия-транспортировщики, реализуя программу по снижению потерь, выявили более 2 тыс. фактов безучетного и бездоговорного потребления в объеме 14,2 млн киловатт-часов на сумму свыше 32 млн руб.

Энергетики намерены продолжить проведение совместных рейдов по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии физическими и юридическими лицами. В рамках работы по энергосбережению Дальэнергосбыт и электросетевые организации устанавливают приборы учета у абонентов, проживающих в частном секторе и многоквартирных домах Приморья.