Терминал в аэропорту Владивостока построят за 105 млн евро

Стоимость контракта компании "Hochtief Россия" на строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Владивосток составляет 105 млн евро, говорится в сообщении строительной компании.

Строительство нового терминала завершится в конце 2011 г. Как сообщалось ранее, ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ), которому передан контрольный пакет акций аэропорта Владивосток, инвестирует в строительство нового терминала $175 млн. Проект предполагает строительство терминала ориентировочной площадью 50 тыс. кв. метров и пропускной способностью 3,5 млн пассажиров, объект планируется ввести в эксплуатацию к саммиту АТЭС в 2012 г.