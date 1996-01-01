Суд отказался ликвидировать "дочку" Приморского завода

Арбитражный суд Приморского края не нашел оснований для ликвидации дочерней компании ОАО "Приморский завод" и в полном объеме отказал налоговой службе Находки в удовлетворении исковых требований. В 2010 г. налоговая служба обратилась в суд с требованием ликвидировать ОАО "Машиностроительный комплекс - Приморский завод", которое является дочерним предприятием одноименного завода. В качестве аргумента госорган сообщил, что у комплекса уставный капитал не соответствует стоимости чистых активов, уточнив при этом, что это является нарушением ряда нормативных актов. С 2006 года у компании есть убытки и нет чистых активов для обеспечения минимального размера уставного капитала, что по закону является основанием для ликвидации, - отмечается в исковом заявлении. Но суд не нашел данное нарушение существенным, так как у компании нет ни долгов в бюджет, ни исков от кредиторов.