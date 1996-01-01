Порт Посьет займет 29,52 млн евро

Франкфуртский филиал ING Bank N.V. (Нидерланды) откроет ОАО "Торговый порт Посьет" кредитные линии на общую сумму 29,52 млн евро.

27 млн евро привлекаются для финансирования контракта с германской ThyssenKrupp Fordertechnik GmbH на поставку оборудования для углепогрузочного комплекса, 2,5 млн евро - для финансирования гарантийного покрытия национального страхового агентства по уплате страховой премии.