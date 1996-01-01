Интеграция для инноваций

Все чаще участниками научных конференций становятся не только ученые, но и люди, представляющие производство и бизнес. Яркий пример тому - III Международная конференция "Объединенный Дальневосточный научно-исследовательский центр ДВФУ и ДВО РАН - ведущий интегратор внедрения инновационных методов исследований в биотехнологиях и нанотехнологиях", участниками которой традиционно являются представители концерна Carl Zeiss (Германия).

"Университет все чаще проводит междисциплинарные конференции, на которые собираются ученые и заинтересованный в самых последних разработках бизнес, - сказал, открывая конференцию, проректор Дальневосточного федерального университета по научной работе Борис РЕЗНИК. - Не случайно все чаще мы говорим об инновациях. А инновации - это инвестиции в новации, то есть деньги, вкладываемые в промышленную интеллектуальную собственность. Чтобы эти деньги начали работать, нужно связать в одну цепочку университеты, где есть образование и наука, академическую науку, где помимо науки есть производство опытных образцов, и промышленное производство. На конференции выступят коллеги из Германии и США, которые имеют опыт внедрения современных научных разработок в области био- и нанотехнологий. Также свои доклады представят ученые из ДВФУ, ДВО РАН, МГУ им.Ломоносова, НПП "Центр перспективных технологий". В программе конференции также предусмотрены лекции ученых из ведущих университетов Европы, специалистов в области электронной и сканирующей зондовой микроскопии из Германии, США и России".

Представитель концерна Carl Zeiss (Германия) доктор Уве ШУБЕРТ, рассказывая о глобальном опыте взаимодействия между корпорацией и научно-исследовательскими организациями в сфере высоких технологий, подчеркнул: "Конференция в Дальневосточном федеральном университете вписывается в ту стратегическую программу сотрудничества, которая сегодня есть между Германией и Россией. Во главу угла сегодня поставлено сотрудничество в области высоких технологий, и Владивосток, где сегодня путем интеграции ДВО РАН и ДВГУ создается Дальневосточный федеральный университет, мы рассматриваем как один из важнейших, стратегических партнеров".

Партнерские отношения связывают вуз, ДВО РАН и концерн Carl Zeiss на протяжении нескольких лет. Как отметил Андрей АДРИАНОВ, академик, заместитель председателя ДВО РАН, академия и ДВГУ имеют большой опыт совместной работы. Но наибольшего эффекта можно достичь, объединив усилия науки и бизнеса. "С университетом нас связывает высокий уровень кооперации. Многие сотрудники университета являются преподавателями ДВФУ, а выпускники Дальневосточного университета составляют костяк исследователей наших академических институтов. Мы создаем совместные кафедры, научно-образовательные центры, инновационно-технологические центры. Но это сотрудничество является еще более плодотворным, когда к нему подключаются крупные концерны и корпорации, такие как Carl Zeiss. Примеры такого сотрудничества у нас уже есть. Совместно с концерном мы создали Дальневосточный центр электронной микроскопии, который открыт для студентов, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей Дальневосточного университета. Концерн не только предоставил центру самое новейшее оборудование, но и нашел возможность организовать стажировки для российских ученых".

Как рассказал Максим ИГЕЛЬНИК, управляющий компанией Carl Zeiss в России, концерн находится в постоянном контакте с миром образования и науки. "Инвестируя более 11% своих ежегодных доходов в разработки новых технологий и научно-исследовательских приборов, Carl Zeiss вооружает специалистов различных областей приборами, с помощью которых решаются, казалось бы, невероятные задачи. Также большое внимание концерн уделяет поддержке молодых ученых в разных странах мира. В России, например, начиная с 2008 г. действует система грантов от компании, которые получают молодые исследователи за свои разработки в области микроскопии, био- и нанотехнологий. Несмотря на кризис, в конце прошлого года было принято решение увеличить размер гранта, и сейчас он составляет от 75 до 200 тыс. руб. В 2009 г. мы получили 145 заявок от соискателей более чем из 60 российских университетов. Гранты получили 45 работ, 4 из них - из Дальневосточного федерального университета".

Обладателями грантов от крупнейшего производителя научного оборудования - концерна Carl Zeiss стали представители Института физики и информационных технологий ДВФУ: аспиранты Олег ВОЙТЕНКО и Евгений МОДИН, магистрант Дарья ГАРКА, а также доцент Александр САМАРДАК и студентка Александра АНИСИМОВА.