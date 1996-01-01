ДГК прибавила 12% прибыли

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) в первом квартале 2010 г. увеличило чистую прибыль на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - до 1,053 млрд руб. В сообщении пресс-службы компании отмечается, что в связи с ростом чистой прибыли улучшились показатели рентабельности. "Финансовая устойчивость генкомпании осталась без изменений: ее активы большей частью сформированы за счет собственного капитала", - говорится в сообщении. В то же время отмечается ухудшение динамики дебиторской и кредиторской задолженности. В частности, из-за роста неплатежей населения за тепло на треть увеличилась дебиторская задолженность.